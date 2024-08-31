Kershaw左腳拇指劇痛！僅投1局退場本季最短先發　季後賽出現挑戰

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大聯盟洛杉磯道奇隊再遭遇傷兵潮，36歲先發投手Clayton Kershaw今（31）日掛帥先發對陣亞利桑那響尾蛇隊，僅投了1局便因左腳拇指疼痛退場，創下本季最短先發紀錄。在這場重要分區系列賽中，Kershaw一共失掉3分，Kershaw的受傷無疑讓道奇隊面臨挑戰。首局上道奇隊取得2分領先，但Kershaw在一局下遭遇麻煩，先是被Geraldo Perdomo擊出二壘安打，隨後在一出局、一、三壘有人局面下，被Christian Walker擊出適時安打失分。之後，Kershaw更投出觸身球，形成一出局滿壘危機，接著再被Suarez擊出左外野高飛犧牲打，被響尾蛇追成2：2平手。儘管道奇打線在2局上追加3分，但Kershaw遭Corbin Carroll全壘打狙擊。此時，Kershaw表達自己身體不適，球隊防護員也迅速上場，教練團隨即決定讓Kershaw先行退場。此戰Kershaw僅投1局，被打3支安打、失3分，寫下他本季最短的先發。賽後，球隊聲明指出，Kershaw退場的主因是左腳拇指疼痛。這場比賽對於道奇隊來說至關重要，不僅是與響尾蛇隊的四連戰，也是爭奪分區龍頭與季後賽資格的關鍵戰役。Kershaw在去年秋天接受左肩手術，今年7月25日才重返賽場。本季至今，他累計先發7場，取得2勝2敗，防禦率4.50。隨著道奇隊近期多名先發投手相繼受傷，包括Tyler Glasnow和山本由伸，季後賽之路恐變得更加艱難。