全聯蛋黃酥又改版了！「一顆僅27元」爆紅瘋搶　內容物、口感曝光

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▲網友近日到全聯發現蛋黃酥改版，本來3顆89元的版本已經不賣，改賣另一款3顆92元的蛋黃酥，又掀起討論。（圖/我愛全聯好物老實說）

▲記者到全聯購物時，正巧遇到架上還有蛋黃酥禮盒現貨，有分金沙蛋黃酥6入199元、手工蛋黃酥8入219元，價格對比名店都是相當便宜。（圖/記者張嘉哲攝）

▲全聯販售的金沙蛋黃酥6入199元，平均單顆33元，內餡中間偏甜，比較偏乾，但以該價位來看，仍然是CP值不錯的選擇。（圖/記者張嘉哲攝）

▲大潤發推出巨無霸蛋黃酥，即日起至9月5日開放預購，原價2500元、預購價2200元。（圖／記者黃韻文攝）

中秋節蛋黃酥大戰近日開打，除了名店的蛋黃酥早被搶購一空之外，量販店以及超市也開始出手，繼大潤發推出巨無霸蛋黃酥之後，近日也有網友在全聯發現全新的改版蛋黃酥上架，而且一顆價格只要27元，引起許多人熱烈討論。《NOWnews》記者日前到全聯購物時，難得遇到架上有貨，於是就購入一盒來開箱試吃。近日網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「真羨慕，我家這邊連半顆都沒看到人影，都被買光。」而《NOWnews》記者近幾日去全聯都沒有看到網友說的該款蛋黃酥，30日晚間前往全聯購物時，難得看到架上有貨，3入裝的倒是沒有看到，記者實際買了一盒6入裝金沙蛋黃酥來開箱試吃，口感上，外皮相對較厚，吃起來油膩感不會太重，，一定要配杯茶水一起吃比較好，而除了全聯也推出蛋黃酥禮盒之外，現場還有鳳梨酥、綠豆椪禮盒可以挑選。，想挑戰的民眾可別錯過一年一度的機會啦！