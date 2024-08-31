全聯蛋黃酥又改版了！「一顆僅27元」爆紅瘋搶　內容物、口感曝光

中秋節蛋黃酥大戰近日開打，除了名店的蛋黃酥早被搶購一空之外，量販店以及超市也開始出手，繼大潤發推出巨無霸蛋黃酥之後，近日也有網友在全聯發現全新的改版蛋黃酥上架，而且一顆價格只要27元，引起許多人熱烈討論。《NOWnews》記者日前到全聯購物時，難得遇到架上有貨，於是就購入一盒來開箱試吃。
近日網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「之前全聯3顆89元的那牌蛋黃酥沒有賣了，現在改賣另外一牌，3顆92元，平均一顆31元，沒有抱很高期待，但還是想要嘗試看看，外皮口感不酥，蛋黃入口有點乾，但還不算太膩，認真說對得起這個價格。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「昨天也買了，這個價格已經沒有什麼好挑剔了」、「便宜只要不難吃就可以了，這款我會買」、「他有賣6入裝跟8入裝的，8入裝一顆換算下來只要27元更便宜，其實真的還不錯吃」、「我也有買，我特地用一顆微波15秒看看，口感有變濕一點，這價格普通不錯吃」、「真羨慕，我家這邊連半顆都沒看到人影，都被買光。」
全聯27元蛋黃酥爆紅瘋搶！實體開箱內容物、口感曝光
而《NOWnews》記者近幾日去全聯都沒有看到網友說的該款蛋黃酥，30日晚間前往全聯購物時，難得看到架上有貨，3入裝的倒是沒有看到，但有看到6入裝金沙蛋黃酥以及8入裝手工蛋黃酥的禮盒，6入裝的金沙蛋黃酥一盒是199元，平均單顆大約33元；8入裝的手工蛋黃酥則是219元，平均單顆大約27元，外包裝其實還蠻精美好看。
記者實際買了一盒6入裝金沙蛋黃酥來開箱試吃，內容物是以3顆為一袋的裝法，一共有兩袋，表皮烤得並不是非常完美，有點破皮感；切開剖面還算過關，外皮走千層路線，而不是傳統蛋黃酥酥脆口感，蛋黃量還算適中，餡料也算飽滿，以一顆33元或27元的蛋黃酥來說，CP值絕對還是超群。
口感上，外皮相對較厚，吃起來油膩感不會太重，內餡烏豆沙記者主觀認為中間偏甜，主角蛋黃因為不是整顆蛋黃包入，採用的是碎鹹蛋黃內餡路線，吃起來相對乾了不少，一定要配杯茶水一起吃比較好，整體單吃還是有及格分65分，不過如果搭配價格的話，全聯這款蛋黃酥幾乎已經是名店打對折，因此也有75至80分的水準，畢竟一分錢一分貨，看你吃得是氣氛還是奢華精緻美食囉！
量販店通路月餅戰開打！大潤發巨無霸蛋黃酥等你挑戰
而除了全聯也推出蛋黃酥禮盒之外，現場還有鳳梨酥、綠豆椪禮盒可以挑選。而大潤發也推出「8吋巨無霸蛋黃酥」，一顆要花上約4小時製作時間，內餡選用屏東紅土鹹鴨蛋，加上台灣紅豆減糖配方，並在巨大亮澤外皮撒上芝麻，比起一般正規版足足大了50倍，即日起至9月5日開放預購，原價2500元、預購價2200元，想挑戰的民眾可別錯過一年一度的機會啦！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「昨天也買了，這個價格已經沒有什麼好挑剔了」、「便宜只要不難吃就可以了，這款我會買」、「他有賣6入裝跟8入裝的，8入裝一顆換算下來只要27元更便宜，其實真的還不錯吃」、「我也有買，我特地用一顆微波15秒看看，口感有變濕一點，這價格普通不錯吃」、「真羨慕，我家這邊連半顆都沒看到人影，都被買光。」
全聯27元蛋黃酥爆紅瘋搶！實體開箱內容物、口感曝光
而《NOWnews》記者近幾日去全聯都沒有看到網友說的該款蛋黃酥，30日晚間前往全聯購物時，難得看到架上有貨，3入裝的倒是沒有看到，但有看到6入裝金沙蛋黃酥以及8入裝手工蛋黃酥的禮盒，6入裝的金沙蛋黃酥一盒是199元，平均單顆大約33元；8入裝的手工蛋黃酥則是219元，平均單顆大約27元，外包裝其實還蠻精美好看。
記者實際買了一盒6入裝金沙蛋黃酥來開箱試吃，內容物是以3顆為一袋的裝法，一共有兩袋，表皮烤得並不是非常完美，有點破皮感；切開剖面還算過關，外皮走千層路線，而不是傳統蛋黃酥酥脆口感，蛋黃量還算適中，餡料也算飽滿，以一顆33元或27元的蛋黃酥來說，CP值絕對還是超群。
口感上，外皮相對較厚，吃起來油膩感不會太重，內餡烏豆沙記者主觀認為中間偏甜，主角蛋黃因為不是整顆蛋黃包入，採用的是碎鹹蛋黃內餡路線，吃起來相對乾了不少，一定要配杯茶水一起吃比較好，整體單吃還是有及格分65分，不過如果搭配價格的話，全聯這款蛋黃酥幾乎已經是名店打對折，因此也有75至80分的水準，畢竟一分錢一分貨，看你吃得是氣氛還是奢華精緻美食囉！
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而除了全聯也推出蛋黃酥禮盒之外，現場還有鳳梨酥、綠豆椪禮盒可以挑選。而大潤發也推出「8吋巨無霸蛋黃酥」，一顆要花上約4小時製作時間，內餡選用屏東紅土鹹鴨蛋，加上台灣紅豆減糖配方，並在巨大亮澤外皮撒上芝麻，比起一般正規版足足大了50倍，即日起至9月5日開放預購，原價2500元、預購價2200元，想挑戰的民眾可別錯過一年一度的機會啦！