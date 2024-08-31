柯文哲轉往北檢複訊「露出微笑」啥意思？小草：「穩了」

小草集結北檢抗議！齊喊相信柯文哲清白　黃國昌回應了

記者呂炯昌／台北報導

▲柯文哲因京華城案移送北檢複訊，小草們集結北檢前抗議，齊喊相信柯文哲清白，民眾黨立委黃國昌表示，會適時派代表向支持者致意。（圖／記者呂炯昌攝，2024.08.31）
▲柯文哲因京華城案移送北檢複訊，小草們集結北檢前抗議，齊喊相信柯文哲清白，民眾黨立委黃國昌表示，會適時派代表向支持者致意。（圖／記者呂炯昌攝，2024.08.31）
民眾黨主席柯文哲身陷京華城容積弊案風波，今（31）日凌晨移送北檢複訊，卻因拒絕夜間偵訊，遭檢察官依涉犯圖利罪嫌重大、且有勾串之虞，將他當庭逮捕，安置拘留室過夜。北檢外面也聚集挺柯文哲的支持者，針對是否會前往北檢向小草們致意，民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，會適時派代表向支持柯文哲的朋友致意。

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民眾黨中央緊急應變小組今日上午舉行「戳破北檢謊言、捍衛正當程序」記者會，怒批北檢昨日在中央黨部非法搜索。媒體詢問是否到北檢向小草們致意？黃國昌表示，許多支持柯文哲的朋友都非常焦急，昨天民眾黨中央緊急應變小組還特別發出聲明，希望大家維持正常的生活，不要有過激、不理性的舉動，就是希望維護台灣得來不易的民主法治，這是台灣最重要的價值，也是台灣民眾黨捍衛的價值。

黃國昌說，昨天發出聲明希望支持者維持正常生活，可是昨天各大政論節目卻對此冷嘲熱諷，一路到今天有些支持者受不了到北檢質疑，結果不去也可以冷嘲熱諷，去了也受到批評，這些說法公道自在人心。

黃國昌強調，中央緊急應變小組會掌握全盤狀況，適時的時候會派代表跟成員向關心、支持柯文哲的朋友致意。


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