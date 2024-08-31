84萬人搶劉德華演唱會4萬張門票！抽選結果今出爐　本尊曝心聲

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▲不少粉絲除了想看劉德華在台上的精采表演，還很期待華仔和他們話家常。（圖／台灣映藝、超級圓頂提供）

62歲天王劉德華將於10月31日至11月3日在台北小巨蛋開唱，這次為了防堵黃牛，特別採取「實名抽票制」，目前登記報名時間已經截止，結果在今（31）日公布。據了解，這次共有84萬人次登記抽選，要搶約4萬張門票，可見天王魅力不同凡響，劉德華本人知道登記人數後，直呼「很感動！」而為防止爭議，這次抽選時由勝隼國際法律事務所律師到場見證。「今天⋯is the Day劉德華巡迴演唱會2024」7月5日自上海展開，足跡已踏過廣州、北京、南京、成都、杭州等城市，本週正在重慶演出，台北則是在香港壓軸前的倒數第二站。這次共有84萬名粉絲擠破頭登記搶票，得知想來參加演唱會的觀眾人數如此踴躍，劉德華感動表示，「距離上一次台北演唱會已經11年了，很想念大家，知道這麼多人來登記看我的演唱會，我很感動。非常感謝每一位支持我的朋友，我會以最誠摯的舞台呈現給大家，我們台北小巨蛋見，謝謝。」登記結果在今日稍早出爐，有不少幸運歌迷報喜，「是誰被抽到了？是我！！劉德華演唱會！是我！！」、「我終於買到劉德華演唱會的門票了，我抽中了…我好開心！」、「中了！劉德華我來了」、「剛收到抽中付款簡訊，太開心了」，但也有人難過表示，「沒抽中劉德華，唉，心碎了」、「劉德華的票沒中，好難過」、「看到都有人都收到簡訊訊息了，自己都沒有，第一次購買劉德華演唱會怎麼這麼難。」這次劉德華「今天⋯is the Day巡迴演唱會2024」，除了在舞台上載歌載舞、演唱近30首招牌歌曲，粉絲們期待的還有劉德華與他們話家常，例如演唱〈17歲〉時，他分享自己17歲時已有星夢、夢想成為一個巨星；沒想到日後他真的成了巨星，而且紅了一輩子。〈17歲〉這首歌是他40歲的創作，一晃眼也唱了20多年。而10月底劉德華將到台北小巨蛋開唱，這次將會有什麼驚喜，請粉絲敬請期待。