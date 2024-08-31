柯文哲拒絕夜間偵訊遭逮！名醫嘆：用苦難告訴小草　這是怎樣國家

民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城案中圖利，檢廉昨一早搜索柯文哲住家、民眾黨中央黨部等地，柯文哲也到廉政署約談，今（31）日又移送北檢複訊，但從昨中午到今清晨，柯文哲拒絕因拒絕接受夜間訊問，想要直接離開地檢署，被檢察官當庭逮捕。名醫沈政男說，柯文哲正用親身經歷告訴支持者，這是一個什麼樣的國家。
沈政男在臉書說，柯文哲競選總統的口號是「把國家還給你」，如今，他正用親身經歷告訴支持者，原來，就只是在千萬市政府事務裡，根據SOP，在專家集體通過的議案上蓋章同意，就會被突然搜索住家，然後馬拉松約談十二小時，最後因為不願接受夜間疲勞偵訊而被逮捕。柯文哲正用他的苦難告訴大家，這是一個什麼樣的國家。
沈政男說，檢察官是用《貪污治罪條例》的圖利罪來當庭逮捕柯文哲，意思就是，查無不法金流來往，在柯文哲家裡也沒有搜到五百萬現金。如果查到，就會用收賄罪來辦理，不是圖利罪。圖利罪就是這麼奇怪，明明沒有收到商人給的一毛錢，只因你通過他們的申請案，就說你非法圖利他們。
沈政男說，整個公民論壇，包括網路與媒體，沒人懂圖利罪的構成要件，就在那邊打柯毀柯，只要把柯文哲關起來就好，其他一概不管，這是一個什麼樣的國家？甚至連柯文哲的前同事、前幕僚，一看到他被搜索與約談，竟然額手稱慶，大肆歡呼，可見台灣社會這幾年被撕裂得多麼嚴重。不是只有柯文哲，這幾年許多台灣人為了意識形態，為了政治與選舉，都跟家人親友撕破臉了，就是一個鼓勵政治惡鬥，到親友反目成仇的國家。
沈政男也說，台北市前副市長彭振聲已被聲押了，而羈押的條件是觸犯最輕本刑五年以上的重罪，但圖利罪有兩種，《貪污治罪條例》裡有，《刑法》裡也有，而且兩者的刑度是不一樣的，《貪污治罪條例》是戡亂時期的遺產，至今沒有廢止，成了《刑法》的特別法，台灣司法就是一天到晚用過時又過重的特別法來辦案，反觀《刑法》，圖利罪是一到七年徒刑，就沒有羈押的問題。法律的眉角，在這裡啊，但有人在討論嗎？
沈政男說，柯文哲的律師已經申請提審，接下來法官就會介入，看看逮捕是否合法，等於是檢察官還沒聲押，就直接來到法院，由法官來判定要不要繼續押人。法官如果裁定釋放，柯文哲就可以回家，而如果沒有，就回到檢察官那裡，而由彭振聲已經聲押來看，絕對也會聲押柯文哲。
至於京華城案，沈政男也說，起訴容易定罪難，現在看起來檢察官就是抓住一個容積率暴增的點，就懷疑圖利，就要押人，問題是明明柯文哲就是最注重SOP的人，而京華城案乃都委會二十多位委員開會後集體同意，白紙黑紙寫說可以調高容積率，然後身為首長的柯文哲就蓋章，如此而已，檢察官要如何證明柯文哲「明知違法」？但最大原因，就是四個字：政治惡鬥。
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沈政男說，檢察官是用《貪污治罪條例》的圖利罪來當庭逮捕柯文哲，意思就是，查無不法金流來往，在柯文哲家裡也沒有搜到五百萬現金。如果查到，就會用收賄罪來辦理，不是圖利罪。圖利罪就是這麼奇怪，明明沒有收到商人給的一毛錢，只因你通過他們的申請案，就說你非法圖利他們。
沈政男說，整個公民論壇，包括網路與媒體，沒人懂圖利罪的構成要件，就在那邊打柯毀柯，只要把柯文哲關起來就好，其他一概不管，這是一個什麼樣的國家？甚至連柯文哲的前同事、前幕僚，一看到他被搜索與約談，竟然額手稱慶，大肆歡呼，可見台灣社會這幾年被撕裂得多麼嚴重。不是只有柯文哲，這幾年許多台灣人為了意識形態，為了政治與選舉，都跟家人親友撕破臉了，就是一個鼓勵政治惡鬥，到親友反目成仇的國家。
沈政男也說，台北市前副市長彭振聲已被聲押了，而羈押的條件是觸犯最輕本刑五年以上的重罪，但圖利罪有兩種，《貪污治罪條例》裡有，《刑法》裡也有，而且兩者的刑度是不一樣的，《貪污治罪條例》是戡亂時期的遺產，至今沒有廢止，成了《刑法》的特別法，台灣司法就是一天到晚用過時又過重的特別法來辦案，反觀《刑法》，圖利罪是一到七年徒刑，就沒有羈押的問題。法律的眉角，在這裡啊，但有人在討論嗎？
沈政男說，柯文哲的律師已經申請提審，接下來法官就會介入，看看逮捕是否合法，等於是檢察官還沒聲押，就直接來到法院，由法官來判定要不要繼續押人。法官如果裁定釋放，柯文哲就可以回家，而如果沒有，就回到檢察官那裡，而由彭振聲已經聲押來看，絕對也會聲押柯文哲。
至於京華城案，沈政男也說，起訴容易定罪難，現在看起來檢察官就是抓住一個容積率暴增的點，就懷疑圖利，就要押人，問題是明明柯文哲就是最注重SOP的人，而京華城案乃都委會二十多位委員開會後集體同意，白紙黑紙寫說可以調高容積率，然後身為首長的柯文哲就蓋章，如此而已，檢察官要如何證明柯文哲「明知違法」？但最大原因，就是四個字：政治惡鬥。
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