《角頭》票房破1.6億「洗衣機場景」也爆紅！粉絲神出地址搶打卡

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▲《角頭－大橋頭》票房創佳績，首映會上眾演員齊聚西門町街頭造勢。（圖／資料照）

▲電影中3人只穿內褲打赤膊的畫面讓人印象深刻，巷口自助洗衣店也成為熱門打卡景點。（圖／張再興臉書）

▲網友找到電影中的場景就在台北市民生東路上，紛紛前往此地拍照打卡留念。（圖／臉書）

電影《角頭－大橋頭》成今年國片黑馬，在台灣上映才兩週，票房就破1.6億台幣，熱度驚人；電影中經常出現的巷口「自助洗衣店」場景也被網友挖出，就位在台北市民生東路上，成了熱門打卡拍照景點。在《角頭》中飾演游宗保的男星張再興近日也發文笑說：「聽說這裡已成為『打卡新景點』，溫馨小提醒：不要再去拿左上角烘乾機裡的衣服」，幽默發言讓懂《角頭》劇情的粉絲全笑翻。《角頭－大橋頭》作為角頭系列電影的第4部，時空背景在整個系列的開端，劇情描述大橋頭老大KO桑（龍天翔飾）的兒子麥可（王陽明飾）學成歸國後野心勃勃，和其他幫派挑起紛爭；主演群包括王識賢、鄭人碩、蔡振南、喜翔、高捷等資深演員，電影上映兩週時間票房就突破1.6億，再開創台灣黑幫電影新高峰。隨著《角頭－大橋頭》熱度攀升，電影中的台詞、場景也成為網友熱門的討論話題。劇中由施名帥飾演的「阿猛」和鄭人碩飾演的「阿慶」、張再興飾演的「宗保」，在加入大幫派前，一直被王陽明飾演的「麥可」笑說是一群土狗，想賺錢卻處處碰壁，還一度被丟到砂石場，各種憋屈，也因此被粉絲封為「土狗幫」。而「土狗幫」最常聚會的場景，除了家中以外，還有多次在電影中出現的巷口自助洗衣店，有一幕3人因為衣褲全髒掉，丟進洗衣機洗，在等待期間只能穿著內褲坐在路邊瑟瑟發抖，搞笑模樣讓觀眾印象深刻。熱愛電影的粉絲也實際找到這處位在台北市民生東路巷子內的場景，只見轉角的4台洗衣機跟電影中拍攝的畫面一模一樣，吸引許多觀眾前來朝聖。張再興29日也在臉書發文，笑說：「聽說這裡已成為『打卡新景點』，溫馨小提醒：不要再去拿左上角烘乾機裡的衣服」。原來劇中張再興、施名帥因為自己的衣服還沒洗完又太冷，忍不住偷拿左上角烘乾機裡別人的衣服穿。張再興幽默發言也讓粉絲笑翻，紛紛留言：「劇組真會找景，這幕太有意思了」、「衣服還沒乾啊」、「真的很猛，拍攝時間應該是冬天！大家都穿長的你們竟然可以打赤膊」、「連身衣服還了嗎」、「突然爆紅的烘乾機」。