義交大隊長吳俊毅就任　陳其邁盼作市府後盾讓交通更穩固

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▲義交所參與各項交通維護工作，諸如重大工程或是演唱會經濟等活動現場，都可見到義交同仁辛苦執勤的身影。(圖／高市交通大隊提供)

「警力有限，但民力無窮！」高雄市舉凡重大工程或大型活動現場，都可見到義交同仁的付出與支持。高雄市長陳其邁30日頒發新任高雄市民防總隊交通義勇警察大隊大隊長吳俊毅派令，期許大隊長在未來能領導義交同仁，共同為高雄市的交通、災防、服務等工作努力，為市民福祉打拚。高雄市幅員遼闊，警力有限，但民力無窮，治安、交通維護及災防搶救，都有賴遍布各地的協勤民力積極協助，投入第一線工作，發揮維護治安及救災濟民的效果；市府也會經常舉辦績優及資深民防、義警、義交、義刑人員表揚大會活動，透過公開表揚方式給予績優人員肯定及鼓勵。陳其邁指出，擔任大隊長一職，是榮譽、肯定，更是責任的開始；義交所參與各項交通維護工作，諸如重大工程「前鎮媽祖港橋改建工程」、「環狀輕軌施工」、「火車站站東、站西路通車」、「高雄港聯外貨櫃車專用道開闢工程」等，或是演唱會經濟如「五月天演唱會」、「紅髮艾德演唱會」、「GOLDEN WAVE韓團拼盤」等活動現場，都可見到義交同仁揮汗辛苦執勤的身影，在大隊長的帶領下，均能齊心協助交通維護，圓滿完成任務，感謝他們的付出。陳其邁也希望經由大隊長的付出與支持，積極鼓勵並提升義交士氣，成為市府拼經濟的堅強後盾，讓高雄市交通更加安穩，民眾生活更加美好，共同打造高雄市成為安居樂業的宜居城市。