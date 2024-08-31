聲援柯文哲！民眾黨公開搜索黨部影片　提3疑點打臉北檢說謊

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檢廉偵辦京華城容積案，昨日再度兵分七路搜索包括民眾黨主席柯文哲住家、台玻大樓辦公室與中央黨部辦，並且約談柯文哲。今（31）日凌晨移送北檢複訊，卻因拒絕夜間偵訊，遭檢察官依涉犯圖利罪嫌重大，且有勾串之虞，將他當庭逮捕，安置拘留室過夜。對此，民眾黨緊急應變小組今日一早就召開記者會，並公開昨天檢調單位到民眾黨部搜索畫面，質疑北檢公然說謊。民眾黨中央緊急應變小組今日上午舉行「戳破北檢謊言、捍衛正當程序」記者會，怒批北檢昨日在中央黨部非法搜索。中央緊急應變小組成員黃國昌表示，昨天下午民眾黨中央委員會成立中央緊急應變小組，在召開記者會中嚴肅且沉痛對於北檢提出質疑，到本黨中央黨部搜索，第一時間雖然已告知會配合調查，但不要逾越偵查必要範圍，但檢方仍執意進行摸索式釣魚搜索。記者會中並公開搜索黨部影片，黃國昌痛批，北檢公然說謊，搜索人員到黨中央，民眾黨沒有任何干擾跟妨礙，他質疑北檢搜的範圍是黨部公共辦公空間，為什麼要說謊說只搜柯文哲辦公室，不可能誤認為柯文哲個人辦公室，為何在民眾黨中央黨部翻箱倒櫃？民眾黨秘書長周榆修表示，昨天已明確告知檢方黨部無柯文哲辦公室，但北檢仍進入秘書長辦公室搜索，若按照這標準，凡是柯文哲腳踏過範圍都是搜索範圍、眼睛看過都該打開來搜索、看一看，至今北檢都沒有要回應。民眾黨也在影片出提出質疑，疑違法搜索一，部分檢廉人員，趁黨部人員確認相關事宜時，暗自查找比對黨部同仁座位表，欲針對非主席辦公室區域摸索；疑違法搜索二，並未告知且經黨部在場相關人許可的情況下，檢廉人員私自在搜索票範圍未許可的中央黨部「非主席辦公室區域」翻櫃查找；疑違法搜索三，查找過程中，恣意翻閱與本案無關的文件、翻動同仁私人物品等，且皆未有全程錄影紀錄，明顯違反搜索作業規定。民眾黨呼籲北檢不要公然說謊，清楚說明究竟搜索目的，切勿自我踐踏司法公信力。