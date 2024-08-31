柯文哲拒夜訊遭逮捕？呂秋遠曝真正原因　批民眾黨：技術性干擾

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積弊案，今（31）日凌晨以被告身份移送北檢複訊，卻因拒絕夜訊被檢方當庭逮捕。民眾黨宣布成立緊急應變小組，並在臉書直指柯文哲是「因拒絕夜訊而遭逮捕」，律師呂秋遠不忍了，稍早在臉書解釋檢察官做強制處分的真正原因，痛批民眾黨的作法是「技術性干擾」，並嘆道：「這是他自己選擇的路。」呂秋遠指出，昨日早上搜索時，柯文哲與陳佩琪是自願到廉政署與地檢署接受訊問，「請注意『自願』兩個字，意思就是，檢察官沒傳喚他們，但是他們基於自己想要說明案情，所以接受檢調單位訊問，到凌晨檢察官問訊時，他都還只是基於被告的身份自願配合調查。」「問題來了，凌晨時，他突然說，我不想自願了，我想回家。」呂秋遠直言，這時候就很麻煩，因為柯文哲先前是自願來，也都知道檢察官的偵辦方向了，柯文哲現在要回家？套句鄉民最喜歡說的話：「我褲子都脫一半了，你給我看這個？」呂秋遠說，這時候，當然不能讓柯文哲回去，如果柯想拒絕夜間偵訊，覺得自己累了，可以跟檢察官要求在地檢署休息，但是要回家？在實務上「臣妾做不到啊！」，他本來是自願來，法律上不能強制他留在地檢署，所以，檢察官只能當庭逮捕，做成強制處分，他變成不能離開。至於提出法院提審是否有意義？呂秋遠表示，那只是多一個程序而已，白話文叫做「拖時間」，法院會再問地檢署與柯文哲，了解逮捕是不是不合法，一旦合法，地檢署又會繼續進行訊問，只是多了一個讓地檢署聲押的理由，畢竟柯曾經想要回家「休息」，檢察官怎麼會知道是不是要回家串供？呂秋遠說：「以阿北的體力，漫長的程序、以及地檢署地下室的環境，其實真的不會建議這麼做。」「這個跟地檢署想要夜間偵訊，阿北不願意所以逮捕他，真的一點關係也沒有，只是看到這樣的技術性干擾，有點難過而已，何必如此折磨自己呢？」最後，呂秋遠也嘆道，不過想想，他拿了補助款去買自己名下的辦公室，不管民眾黨財務困窘，還辜負了這麼多支持者的心意，他還是繼續被折騰好了，畢竟這是他自己選擇的路。