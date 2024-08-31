《角頭》掃街擠爆基隆廟口！吳念軒驚險逃亡　釣出高捷：3億有望

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▲《角頭－大橋頭》劇組的到來，讓本就人潮擁擠的夜市更是人山人海，把街道擠得水泄不通。（圖／actor_nien_hsuan IG）

▲主演之一的高捷也在吳念軒PO出的人潮影片下留言，看好《角頭－大橋頭》突破3億票房。（圖／actor_nien_hsuan IG）

▲施名帥（右起）、王識賢、高捷、王陽明、懷秋，昨日下午合體出席《角頭：大橋頭》西門町回饋影迷活動。（圖／曼尼娛樂）

以台灣黑道為背景的電影《角頭－大橋頭》上映才短短兩週，票房即賣破1.6億，成為近年來最賣座的國片之一，即使主演的王陽明在電影上映之初因「娘炮動作」一詞失言被全網炎上，也絲毫不影響這部片的爆火程度。為了感謝觀眾，《角頭－大橋頭》的演員們昨（30）日也現身西門町謝票，不只把西門擠得水泄不通，晚上來到基隆廟口夜市時更是出現跨年夜般的畫面。演員吳念軒也在IG上曬出昨晚萬人空巷的盛況，還釣出主演之一的高捷來留言。昨日，《角頭－大橋頭》的演員們結束西門的宣傳活動後，一行人來到了基隆廟口夜市「掃街」做宣傳，劇組的到來讓本就人潮擁擠的夜市更是人山人海，演員吳念軒也在IG上PO出現場狀況，表示自己原先只是去廟口夜市吃東西，卻遇到暴動。起初不知道發生什麼的他只好先「驚險逃亡」，後來知道是《角頭－大橋頭》宣傳活動的他也相當動容，認為一部作品能有這樣盛況真的很令人感動，作為影迷的他同時還幫電影再宣傳一波，提醒還沒去看的粉絲們一定要記得去看。高捷、王識賢、王陽明、張懷秋、施名帥還有導演等製作組，也都來到了廟口夜市，在吳念軒分享的影片中，只見短短的夜市街道擠滿圍觀人潮，所有民眾都舉起手機紀錄「角頭炸街」的盛況。不只如此，人潮影片還釣出了主演高捷前來留言喊話：「萬人空巷，三億有望！」期待《角頭－大橋頭》的票房能更上一層樓。《角頭－大橋頭》是《角頭－流浪連》的續作兼前傳，講述台灣黑幫之間的恩怨情仇，由王陽明所飾演的「麥可哥」帶著幫派兄弟們，做起了賣藥生意，一心想拿下「頂莊」、「北城」、「北館」所發生的故事，為《角頭》系列電影的第四部作品。電影上映才3天票房就達新台幣5458萬元，如今直逼2億票房，也讓劇組和觀眾們相當期待能再破前作的紀錄。