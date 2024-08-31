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道奇山本由伸即將復出！3A再投一場復健賽　最快9月10日返大聯盟

記者路皓惟/綜合報導

▲道奇隊投手山本由伸有望在9月10日對陣小熊隊的比賽中復出，這將是他自6月中右肩旋轉肌受傷後首次重返大聯盟賽場。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇隊投手山本由伸有望在9月10日對陣小熊隊的比賽中復出，這將是他自6月中右肩旋轉肌受傷後首次重返大聯盟賽場。（圖／美聯社／達志影像）
洛杉磯道奇隊日籍強投山本由伸因右肩旋轉肌損傷進入60天傷兵名單後，經過長時間的復健，目前恢復進度良好，有望最快於9月10日對陣芝加哥小熊隊重返大聯盟。道奇總教練Dave Roberts透露，山本由伸將於9月4日在小聯盟3A進行復健賽，如果順利完成3局目標，距離大聯盟投手丘就不遠了。

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山本由伸9月4日進行第二場復健賽 

山本由伸今年6月中因右肩旋轉肌袖拉傷進入傷兵名單，過去2個月經過復健、牛棚練投，終於在8月29日迎來3A首場復健賽，主投2局被敲1安打失掉1分，最快球速達到154公里。

山本由伸近日隨隊展開客場之旅，依照球團的規劃，他將於9月2日進行牛棚練投，並將在4日於小聯盟3A進行第二場復健賽。教頭Roberts表示：「希望他能在這次登板投完3局，然後再進行一次牛棚練投，之後我們就會決定他是否可以重返大聯盟。」

山本由伸最快9月10日重返大聯盟

經過長時間的復健與調整，山本由伸狀態漸入佳境，已經為大聯盟復出做好準備。如果山本在3A的復健賽表現理想，最快於9月10日將重返大聯盟，對道奇隊力拚季後賽注入一劑強心針。

去年山本由伸簽下12年3.25億美元投手史上最大合約，如願披上道奇戰袍，與同胞大谷翔平攜手奮戰。本季山本由伸14場出賽，戰績6勝2敗、防禦率2.92，主投74局送出84次三振。

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