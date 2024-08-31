擴大楠梓醫療量能「藍田馬光中醫」開幕　首次同地區雙診所服務

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▲藍田馬光不僅提供舒適的候診空間，櫃檯人員也相當親切的服務患者。（圖／馬光醫療網提供）

▲藍田馬光中醫診所院長何盈穎親切地幫患者問診。（圖／馬光醫療網提供）

▲由馬光醫療網獨創的CRM顧客關係管理部門也同樣在藍田馬光中醫為大家服務。（圖／馬光醫療網提供）

▲座落於楠梓區藍昌路上的藍田馬光中醫診所8/31隆重開幕。（圖／馬光醫療網提供）

近年來楠梓地區因高科技產業的進駐及捷運交通路線、土地重劃區等規劃，逐步往北與台南串聯，加上未來台積電的進入，使得人口數量持續快速攀升，即將成為高雄第三大行政區。為能擴大醫療量能，也為了未來移入的人口做足準備，馬光醫療網於今(31)日落腳楠梓區藍昌路開設旗下第22間中醫診所「藍田馬光中醫診所」。特別的是，藍田馬光距離原有的佑昌馬光中醫診所僅五分鐘車程，這也是馬光醫療網首次因應地區人口數量的大量成長，在同一地區距離不到1公里內，開設了兩間中醫診所。馬光醫療網品牌公關經理陳鐿之表示，期望藉由「藍田馬光中醫診所」的加入，再加上原有的「佑昌馬光中醫診所」，兩邊攜手一起服務到更多的患者，提高整個大楠梓地區的醫療量能。馬光醫療網原本在楠梓地區就設有「佑昌馬光中醫診所」，由於地區人口的快速成長，使前來看診的人數持續不斷提高，經常會有診號不足的問題，馬光醫療網執行長黃福祥表示「為民眾提供高品質的中醫醫療服務，一直是馬光的使命，我們不能因為增加的患者數量而影響到原本患者的權益」。因此，為了因應大量的患者並分散看診人流，讓所有患者享受的醫療品質不打折，馬光醫療網決定選址鄰近於佑昌馬光中醫的地區來設立「藍田馬光中醫診所」。「藍田馬光中醫診所」裝潢風格採用清新的「糖系北歐風」，以米白色為基底，再點綴柔和的粉、藍、黃色，簡潔明亮的空間設計感，以「人的生活作息」為概念，用繽紛色彩連結新生代族群，搶先佈局未來移入人口的客群分布，並與佑昌馬光中醫診所相輔相成，達到一加一大於二的共贏效應。新開幕的藍田馬光中醫診所的所有規格，完全依照馬光醫療網的嚴格要求，其中包含全預約制的看診方式、獨創的CRM顧客關係管理部門也同樣在藍田馬光中醫為大家服務，並提供更舒適的候診空間，期望藉由藍田馬光中醫的加入，提高馬光醫療網在楠梓地區的醫療量能，讓兩間院所一起為楠梓地區的患者，帶來最高品質的醫療服務。