影／大谷翔平單場敲雙安！本季第43轟炸裂　第30支二壘安打也產生

大谷翔平開轟！達成「43轟43盜」史上第一人壯舉　道奇10:9響尾蛇

記者路皓惟/綜合報導

▲大谷翔平今在道奇對陣響尾蛇的比賽中，轟出本季第43支全壘打，成為大聯盟史上首位達成「43轟43盜」的球員。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平今在道奇對陣響尾蛇的比賽中，轟出本季第43支全壘打，成為大聯盟史上首位達成「43轟43盜」的球員。（圖／美聯社／達志影像）
大聯盟洛杉磯道奇隊今（31）日交手同區亞利桑那響尾蛇，雖然先發左投Clayton Kershaw僅投1局退場，但道奇打線火力凶猛，日籍球星大谷在8局上轟出一發陽春砲，本季第43轟出爐，為球隊拉開領先差距，加上是2局上跑出本季第43盜，成為大聯盟史上第一位達成「43轟43盜」的球員，最終道奇以10：9驚險擊敗響尾蛇。

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首局上道奇隊取得2分領先，但Kershaw在一局下遭遇麻煩，先是被Geraldo Perdomo擊出二壘安打，隨後在一出局、一、三壘有人局面下，被Christian Walker擊出適時安打失分。之後，Kershaw更投出觸身球，形成一出局滿壘危機，接著再被Suarez擊出左外野高飛犧牲打，被響尾蛇追成2：2平手。

儘管道奇打線在2局上追加3分，但Kershaw遭Corbin Carroll全壘打狙擊。此時，Kershaw表達自己身體不適，球隊防護員也迅速上場，教練團隨即決定讓Kershaw先行退場。此戰Kershaw僅投1局，被打3支安打、失3分，寫下他本季最短的先發。

響尾蛇在3局下扳平比數，但道奇在6局上靠著對方暴投再次超前，7局上Will Smith轟出三分打點全壘打，道奇取得9：5領先，接著8局上大谷翔平再補上一發陽春彈，擊出本季第43轟，道奇擴大至10：5領先。

9局下，道奇後援投手Anthony Banda開劇場，在得點圈有人情況下，Jake McCarthy擊出安打送回2分，下一棒Eugenio Suarez再轟出兩分砲，把道奇嚇出一身冷汗，最後Banda頂住壓力順利關門，道奇以1分之差險勝。


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