韓國羽球公開賽／李佳豪大突破！2：0戰勝林俊易　闖進男單冠軍戰

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▲林俊易不敵李佳豪，止步韓國公開賽四強。（圖／資料照）

2024超級500系列韓國羽球公開賽男單4強戰，在今（31）日上演「台灣內戰」，世界排名第14的「左手重砲」林俊易面對世界排名30的李佳豪陷入苦戰，在經過2局交手後，李佳豪以2：0直落二擊敗同胞好手，晉級男單冠軍戰，也是其生涯首度闖進500等級巡迴賽的冠軍戰。這次韓國賽林俊易和李佳豪都有出色表現，前者扳倒27歲的「丹麥二哥」Anders Antonsen，而後者則是擊敗了被中國大陸寄予厚望的杭州亞運男單金牌得主李詩灃，兩位台灣好手會師四強。過去林俊易和李佳豪僅在BWF巡迴賽交手過一次，當時林俊易以直落二取勝，不過今天局勢卻逆轉過來，首局李佳豪很快就取得8：3領先，雖然林俊易之後曾追到只差1分，但李佳豪還是把握住4個局點中的第3個，以21：18先下一城。先拿下一局後，李佳豪在次局打得更有信心，一波11：1的高潮讓他取得13：3的大幅領先，林俊易之後回神連追7分將分差縮小，接著又化解一個賽點，雙方戰成20：20，但李佳豪還是頂住壓力連拿2分，以22：20取得這場比賽的勝利。李佳豪近況火燙，在今年6月先在澳洲公開賽打進4強，月底的高雄羽球大師賽又接連擊敗王子維和詹俊為勇奪冠軍，如今在韓國賽擊敗林俊易，有機會在今年打出進入職業以來的高峰。