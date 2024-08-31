重新奪回聲量冠軍！柯文哲爭議連環爆　TPOC：網路討論度暴漲269%

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▲柯文哲網路聲量趨勢圖。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）

民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城案中圖利，檢廉昨一早搜索柯文哲住家、民眾黨中央黨部等地，柯文哲也到廉政署約談，今（31）日又移送北檢複訊，並因想離開遭逮捕。根據TPOC台灣議題研究中心分析，柯文哲相關新聞，在8月初相關爭議開始，網路聲量暴漲269%。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集柯文哲自7月22日以來的網路輿情聲量走勢，結果發現，從8月初遭踢爆民眾黨與「木可公關公司」往來金流異常開始，柯文哲每日聲量顯著增加，從7月底每日9千多則，事發至今每日平均聲量超過3.9萬則，事發前後每日平均聲量暴漲269％。其中，聲量高峰落在：8月9日資深媒體人康仁俊踢爆尼奧公司被申報逾916萬元「莫須有支出」，聲量超過3.9萬則；8月12日柯文哲親開記者會，表示會計師漏報高達1817萬元支出，聲量超過8萬則；8月15日媒體報導台北地檢署前一天為柯文哲總統大選政治獻金申報不實案搜索相關公司，並以被告身分約談木可公司負責人李文娟、會計師端木正到案，聲量衝破5.6萬則。最高峰則是落在8月26日，民進黨台北市議員林延鳳踢爆，柯文哲以自己的名義，用4300萬元現金購入位於台北市精華地段的商辦，引發社會譁然，單日創下超過6.7萬聲量高峰。TPOC說，顯然在年初總統大選落幕後陷入「聲量低潮期」的柯文哲，因為近期諸多爭議，再度獲得鎂光燈資源，重新成為政壇焦點。