美網／Djokovic爆冷止步32強！今年無緣大滿貫金盃　寫7年來最慘

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▲世界排名第28的澳洲好手Alexei Popyrin，以3：1擊敗、塞爾維亞前球王喬柯維奇（Novak Djokovic），不僅拿下對戰的首勝，更是生涯首度闖入大滿貫等級賽事的男單16強。（圖／美聯社／達志影像）

Djokovic無緣衛冕！前屆美國網球公開賽男單冠軍、塞爾維亞前球王喬柯維奇（Novak Djokovic），。重要的是，Novak Djokovic在美網出局後，確定無緣在今年拿下任何一座大滿貫金盃，前次已經要追溯到2017年，期間每年至少都能拿下1次大滿貫的冠軍。Novak Djokovic在本季的澳網、溫網上，曾2度擊敗Alexei Popyrin，生涯累積3勝0敗成績。然而，在比賽開打後，Alexei Popyrin展現發球穩定度，而Novak Djokovic則都在關鍵時刻遭到破發，導致前2盤以4：6、4：6丟失，陷入0：2的不利局面。儘管Novak Djokovic在第3盤展現後追氣勢，單盤3度破發，以6：2搶下關鍵ㄧ盤。讓人意想不到的是，美網連2日傳出爆冷，Novak Djokovic追隨Carlos Alcaraz的步伐，在32強遭到淘汰出局，無緣衛冕。此外，本次止步美網32強，是Novak Djokovic生涯第3度無緣16強，同時，，當時陷入低潮，僅在法網、溫網闖入4強，並因為手肘傷勢，所以提前結束賽季。