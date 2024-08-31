美網／Djokovic爆冷止步32強！今年無緣大滿貫金盃　寫7年來最慘

Djokovic無緣衛冕！前屆美國網球公開賽男單冠軍、塞爾維亞前球王喬柯維奇（Novak Djokovic），今（31）日出戰美網第三輪賽事，交手世界排名第28的澳洲好手Alexei Popyrin，意外以4：6、4：6、6：2、3：6吞敗。是繼男單第3種子、西班牙「小蠻牛」Carlos Alcaraz止步第二輪後，本屆美網男單第2次出現大爆冷劇情。重要的是，Novak Djokovic在美網出局後，確定無緣在今年拿下任何一座大滿貫金盃，前次已經要追溯到2017年，期間每年至少都能拿下1次大滿貫的冠軍。
連失2盤陷苦戰 沒能再現逆轉秀
Novak Djokovic在本季的澳網、溫網上，曾2度擊敗Alexei Popyrin，生涯累積3勝0敗成績。然而，在比賽開打後，Alexei Popyrin展現發球穩定度，而Novak Djokovic則都在關鍵時刻遭到破發，導致前2盤以4：6、4：6丟失，陷入0：2的不利局面。
儘管Novak Djokovic在第3盤展現後追氣勢，單盤3度破發，以6：2搶下關鍵ㄧ盤。可惜最終後繼無力，Alexei Popyrin多次破發得手，以6：4拿下決勝一盤，以總盤數3：1勝出。該場比賽取勝後，Alexei Popyrin不僅拿下對戰的首勝，更是生涯首度闖入大滿貫等級賽事的16強。
男單爆冷連連 無緣本季4大滿貫
被視為將主宰未來男單賽場的球星Carlos Alcaraz，昨（30）日率先在美網第二輪，以1：6、5：7、4：6敗給世界排名第74的荷蘭非種子選手Botic van de Zandschulp，同時寫下參加美網以來的最慘成績。
讓人意想不到的是，美網連2日傳出爆冷，Novak Djokovic追隨Carlos Alcaraz的步伐，在32強遭到淘汰出局，無緣衛冕。此外，巴黎奧運銅牌得主、義大利好手Lorenzo Musetti，也以2：6、6：3、3：6、6（4）：7在32強遭到淘汰，這意味著巴黎奧運金、銀、銅牌得主，都提前在美網賽事中出局。
本次止步美網32強，是Novak Djokovic生涯第3度無緣16強，同時，也確定將無緣在今年拿下任何一座大滿貫金盃，前次發生這情況，已經要追溯到2017年，當時陷入低潮，僅在法網、溫網闖入4強，並因為手肘傷勢，所以提前結束賽季。
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Novak Djokovic在本季的澳網、溫網上，曾2度擊敗Alexei Popyrin，生涯累積3勝0敗成績。然而，在比賽開打後，Alexei Popyrin展現發球穩定度，而Novak Djokovic則都在關鍵時刻遭到破發，導致前2盤以4：6、4：6丟失，陷入0：2的不利局面。
儘管Novak Djokovic在第3盤展現後追氣勢，單盤3度破發，以6：2搶下關鍵ㄧ盤。可惜最終後繼無力，Alexei Popyrin多次破發得手，以6：4拿下決勝一盤，以總盤數3：1勝出。該場比賽取勝後，Alexei Popyrin不僅拿下對戰的首勝，更是生涯首度闖入大滿貫等級賽事的16強。
男單爆冷連連 無緣本季4大滿貫
被視為將主宰未來男單賽場的球星Carlos Alcaraz，昨（30）日率先在美網第二輪，以1：6、5：7、4：6敗給世界排名第74的荷蘭非種子選手Botic van de Zandschulp，同時寫下參加美網以來的最慘成績。
讓人意想不到的是，美網連2日傳出爆冷，Novak Djokovic追隨Carlos Alcaraz的步伐，在32強遭到淘汰出局，無緣衛冕。此外，巴黎奧運銅牌得主、義大利好手Lorenzo Musetti，也以2：6、6：3、3：6、6（4）：7在32強遭到淘汰，這意味著巴黎奧運金、銀、銅牌得主，都提前在美網賽事中出局。
本次止步美網32強，是Novak Djokovic生涯第3度無緣16強，同時，也確定將無緣在今年拿下任何一座大滿貫金盃，前次發生這情況，已經要追溯到2017年，當時陷入低潮，僅在法網、溫網闖入4強，並因為手肘傷勢，所以提前結束賽季。