預言柯文哲「監獄中過下半輩子」！486先生點名：下個危險的是她

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▲柯文哲住家遭搜索，他也被廉政署、北檢相繼帶走偵訊。（圖／資料照）

▲議員應曉薇（中）涉收賄4千多萬元，也遭北院羈押。（圖／資料照）

▲「486先生」陳延昶今年4月遭民眾黨開除黨籍，他怒嗆民眾黨應該要把黨費退還給他 。（圖／486先生臉書）

京華城容積率弊案持續發酵，繼國民黨台北市議員應曉薇及威京集團主席沈慶京被裁定羈押禁見後，今（31）日凌晨柯文哲也被帶往北檢接受調查。網紅、團購達人「486先生」陳延昶就認為，柯文哲一定會被羈押超過2個月時間，甚至下半輩子都在牢中度過；陳延昶也特別點名民眾黨的立委黃珊珊，認為下一位有危險就是她。陳延昶昨日在個人的YouTube頻道發布影片，談到柯文哲遭搜索一事，他推測不只柯文哲住處、辦公室，柯媽媽何瑞英的家也極有可能成為檢調目標，按照目前的局面來看，柯文哲被聲請羈押的機會非常大，可能會消失在大眾面前，「會被羈押長達2個月。」陳延昶分析目前的情況，跟京華城案相關的前北市局處首長都遭約談，此案事證應該是明確到不行，柯文哲恐難逃法網。陳延昶也提到被羈押禁見的議員應曉薇，表示她在被逮之前原本還想出國，代表她也知道大難臨頭了，畢竟給京華城建商這麼大一個容積獎勵，根本就沒有法源依據，因此陳延昶預言:「光這一條，我在這邊跟大家保證，柯文哲下半輩子肯定就是在監牢裡面度過了，尤其是相關的人員例如應曉薇啊，這絕對都是逃不掉」。影片中，陳延昶也點名柯文哲的左右手，前台北市副市長、民眾黨立委黃珊珊，認為下一個「有危險」的人就是她。而陳延昶過去其實也曾是民眾黨籍成員，因指控柯文哲、批評黨內人士，在今年4月遭開除黨籍，當時陳延昶也曾怒罵民眾黨：「1萬元黨費就該退還給我」、「柯文哲別裝死，選舉你賺了那麼多錢，1萬元還來」。