台中綠美圖力求完美　妹島和世建築師5度來台勘查肯定

▲「台中綠美圖」是全台首創融合美術館與圖書館功能的世界級地標建築(圖／建設局提供)

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「台中綠美圖」預計114年底啟用，將成為台中的世界級新地標(圖／建設局提供)

「台中綠美圖」坐落在水湳經貿園區，結合圖書館與美術館，由2010年普立茲克建築獎得主、日本知名建築師「妹島和世」以及「西澤立衛」，並和台灣建築師事務所跨國團隊合作，預計114年底啟用，將成為台中新地標。日前建築設計師妹島和世第五度來台勘查目前成果，為求完美，要求建築外圍的金屬擴張網帷幕拼接處不能有拼接縫、連館內展間室內設計也出自她之手，市府全力配合建築及裝修品質，打造全新的台中新地標！市長盧秀燕表示，台中綠美圖新建工程展現市府團隊務實推動水湳經貿園區各項工程的具體行動力與決心，將這麼重大的工程交給日本知名建築師妹島和世與西澤立衛組成的SANAA建築師事務所，讓她非常放心愉快，從綠美圖開工以來，已經5次專程從日本來台勘查綠美圖新建工程並提出優化建議，這樣負責任的精神與工作態度與她的企圖一致，希望幫台中蓋「公園中的圖書館、森林中的美術館」，與生態人文結合，彰顯台中文化城的美譽。台中市政府建設局長陳大田說明，台中綠美圖設計極具創意，將8個看似獨立的方形建築物連通，整棟設計大膽採用純白色，具穿透性、藝術性與結構性，除建物本體別具心裁的設計外，更為綠美圖量身打造圖書館、美術館所使用的專屬傢俱，在細節上用盡心思增添獨特性；妹島和世建築師自開工以來，秉持負責任的精神與工作態度，專程赴台勘查工程，並提出優化建議，在工程團隊努力下，妹島和世建築師讚許工程施工已為國際級品質。陳局長指出，綠美圖由日本知名建築師妹島和世與西澤立衛組成的SANAA事務所，與台灣劉培森建築師事務所跨國合作，打造8棟互相連結、穿梭的建築，採用造型金屬擴張網帷幕設計手法，可於白天增加自然光線與風流引入，夜晚室內照明自然流出，使建物視覺通透，展現典雅風貌；其中全台最高的美術館室內展覽空間，更賦予展覽內豐富多元的可能性。建設局提到，台中綠美圖內部裝修將延續建築主體工程的建築設計理念，進一步完善特殊展間室內設計、典藏庫房、演講廳及全案傢俱等，皆由妹島和世與西澤立衛建築師量身為綠美圖設計規劃，展現綠美圖亮點特色。此次妹島和世建築師親自確認圖書館所使用的書櫃等傢俱實品大樣，除展現SANAA團隊的室內設計風格外，也將帶給使用者更好的質感體驗。陳局長指出，特殊裝修及設備作業預計於明年初完竣，明年中旬交由文化局策展及書籍上櫃，預計在明年12月開館營運。 (臺中市政府廣告)