打柯成顯學！這些名嘴、粉專罵柯文哲流量賺飽飽　四叉貓輾壓眾人

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▲網路意見領袖、粉專的貼文數據。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）

民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城案中圖利，檢廉昨一早搜索柯文哲住家、民眾黨中央黨部等地，柯文哲也到廉政署約談，今（31）日又移送北檢複訊，並因想離開遭逮捕。根據TPOC台灣議題研究中心分析，柯文哲網路討論度高，打柯成顯學，也讓不少立委、名嘴、匿名粉專網路流量賺飽飽。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集柯文哲自7月22日以來的網路輿情聲量走勢，結果發現，從8月初遭踢爆民眾黨與「木可公關公司」往來金流異常開始，柯文哲每日聲量顯著增加，從7月底每日9千多則，事發至今每日平均聲量超過3.9萬則，事發前後每日平均聲量暴漲269％。TPOC說，柯文哲聲量水漲船高，可歸因於政壇各方人馬紛紛集中火力，以柯文哲為主要打擊標的，無論藍綠的政治人物、網路關鍵意見領袖或名嘴、匿名政治性粉專，都藉由點評柯文哲系列爭議創造了高流量。在政治人物方面，以民進黨立委王定宇發出28篇貼文、創造超過34.8萬次總互動數最高，其次是民進黨台北市議員簡舒培，總互動數高達7.3萬次，國民黨桃園市議員詹江村也創造超過6.4萬次總互動數。在意見領袖方面，網紅「四叉貓」劉宇發出超過95篇貼文，創造超過68萬則總互動數，律師林智群發布70篇貼文，總互動數突破18.5萬則，政論節目主持人李正皓總互動數超過14.6萬則，學者葉耀元總互動數也超過10萬次，其他還有藝人「雞排妹」鄭家純、資深媒體人黃揚明、日本記者矢板明夫、名嘴黃智賢、資深媒體人黃暐瀚、律師黃帝穎等人擠入前十。最後在匿名政治性粉專部分，經常針貶時事議題的「黑暗流浪者」發出90篇貼文，創造超過27萬次總互動數，「台北松信資深綠吱」以88篇貼文緊追其後，總互動數達到17.4萬次，「百柯全書」發出33篇貼文，總互動數約10萬多次，另外包括擁有高追蹤人數的「Mr.柯學先生」、「Wecare高雄」、「布狸貓一言堂」、「峰狂打臉94爽！」、「脫北者冰狼」、「蕪菁雜誌」、「肥肥的躁鬱人生」等粉絲專頁都進入總互動數前十名，貼文互動表現落在4.3萬次則至7萬次左右。TPOC特別提到，民進黨立委王定宇、國民黨桃園市議員詹江村質疑柯文哲的居住正義，都有廣泛討論，而政治色彩親綠的「四叉貓」儼然成為「打柯大將軍」，相關貼文則數遠超其他公眾人物和匿名粉專，也有多位經常上政論節目的政治評論員加入戰局，使柯文哲隱隱有種成為「過街老鼠，人人喊打」的態勢。就連政治性粉絲專頁也不遑多讓，雖然整體流量不若具名的意見領袖，但光是流量前十名的粉專也發出將近500篇貼文，足以讓藍綠同溫層瘋傳，使柯文哲的「仇恨值」節節攀升。