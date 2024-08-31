為台日友好盡心力　黃偉哲接待來訪日本外賓展現在地魅力

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▲今年8月28日台南市長黃偉哲與富良野市完成締盟。（圖／南市府提供）

▲安倍昭惠夫人去年7月18日前來參觀安倍晉三前首相紀念攝影展。（圖／南市府提供）

台南跟日本的關係密切，在現有53座國際締盟城市中，有高達15個城市來自日本，市長黃偉哲除積極訪日拼城市外交外，也積極接待包括安倍昭惠夫人所率領的國會議員訪問團及來訪台南的日本朋友，透過認真接待每一團日本訪賓，不僅累積深厚的台日情誼，更配合訪賓需求，貼心安排實地交流、會談、參訪及品嘗在地農特產與美食，展現多元化的在地魅力。在這週黃偉哲不僅接待日本富良野市長完成締盟外，還熱情接待了來自友誼市山口縣副議長率領的訪問團、以及以友誼市仙台市、山口縣為選區的日本國會和田政宗參議員和杉田水脈眾議員等眾多重要日本賓客。除此之外，從去年下半年至今，黃偉哲更陸續接待了包括安倍昭惠夫人所率領的3名國會議員訪問團、日華議員懇談會會長古屋圭司眾議員率領的16名跨黨派國會議員團、自民黨青年局長鈴木貴子眾議員率領的4名國會議員團以及國會眾議員青山大人眾議員訪問團等多批日本的重量級訪賓。而今年初台灣燈會，更是有高達15個日本城市訪團代表專程前來參加開幕，其餘造訪的日本城市訪問團，更是不計其數，而今年7月底的台日交流高峰會，更有高達433位日本外賓到訪台南。黃偉哲表示，能夠接待到訪的日本朋友，可說是台南莫大的榮幸，尤其台南作為台灣第一個城市，本就跟日本的歷史淵源、友誼極深，包括八田與一、濱野彌四郎等人在台南留下許多偉大的建設，對民生與經濟的發展助益甚大，到如今大家都還感念他們的貢獻，因此非常高興日本訪賓能來到台南，見證台日情誼的綿遠流長。另一方面，黃偉哲也認為，台日是命運共同體，加上同處地震帶，長期以來彼此扶助關懷，而台南市作為直轄市，本應積極響應中央政策，戮力深化台日的堅定友好情誼，因此未來也將持續盡心接待日本來訪外賓，並且積極開拓跟日本城市的多方實質互動，不僅鞏固現有關係，更開拓對日更多合作與交流。