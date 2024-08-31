柯文哲提審遭北院駁回！黃國昌聲援挺清白　小草激動喊司法要公平

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▲民眾黨主席移送北檢複訊，市議員黃瀞瑩（右）、陳宥丞前往北檢聲援柯文哲。（圖／記者李政龍攝，2024.08.31）

檢廉偵辦京華城案，前台北市長柯文哲拒絕夜間偵訊，並試圖離開，今（31）日清晨被檢察官當庭逮捕。柯文哲認逮捕程序有誤，聲請提審。台北地院今日裁定駁回，柯文哲解返台北地檢署，仍可抗告。對此，民眾黨中央緊急應變小組成員、立委黃國昌下午1點也到北檢前與小草們一說聲援柯文哲。民眾黨中央緊急應變小組今日上午10點半舉行「戳破北檢謊言、捍衛正當程序」記者會，怒批北檢昨日在中央黨部非法搜索。針對是否會前往北檢向小草們致意，黃國昌回應表示，會適時派代表向支持柯文哲的朋友致意。記者會結束後，民眾黨立委張啟楷、立委吳春城、市議員陳宥丞、市議員「學姊」黃瀞瑩、新竹市議員李伯璋先前往北檢前靜坐，聲援柯文哲。在獲知柯文哲提審遭台北地院駁回後，黃國昌與民眾黨秘書長周榆修在下午1點左右一同前往北檢，加入聲援柯文哲行列，小草們受到鼓舞激動大喊「程序要正義、司法要公平」。