Yuri陳怡叡爆熱戀千億小開！曝2人真實關係：離幸福還有一段距離

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▲Yuri陳怡叡表示，因為緋聞影響到朋友，覺得很抱歉。（圖／真心人電影提供）

▲Yuri陳怡叡即使發片圓夢，還是很喜歡啦啦隊的工作。（圖／真心人電影提供）

「地表最正啦啦隊女孩」Y陳怡叡2024年全新單曲〈Catch Yu〉已正式發行，為回饋粉絲一路支持，Yuri今（31）日舉辦記者會，受訪時透露前一天沒睡好，覺得非常緊張，但身邊有許多家人朋友力挺。由於她前陣子傳出和千億鞋業小開Steven熱戀，被問到相關問題，她再次強調自己已經單身2年半，和對方就是朋友而已，且說之前有被風水老師算命說，如果想要有好的正緣，就要離開演藝圈，否則情路會不順，但以目前的狀況來說，她表示「看來我離幸福還有一段距離。」Yuri針對日前週刊爆料，強調自己目前是單身，配偶欄也是空的，已婚身分不可能留在啦啦隊。之前看到報導，比較擔心因為自己的關係，害朋友受到影響，覺得很抱歉，她也說和鞋業小開就是朋友，沒有見過彼此的家人，未來是否有發展空間還不好說，但現在希望以工作為主，不想要因為這些報導模糊這次發行專輯的重點，「我籌備很久，8年前就想做這張專輯，終於可以圓夢。」Yuri也說，之前傳出緋聞時，就和鞋業小開聯絡，說不知道有沒有造成困擾，想和對方家人說聲抱歉，但對方只說「專心工作就好，不用擔心。」她也不解表示，和朋友大多都是團體行動，但週刊記者的角度看起來就在他們身邊，為此感到很驚訝，但現在她還是正常生活社交。緋聞是否會影響到自己的感情狀況？Yuri表示，之前有去算命，命理師說這確實會影響到正緣，如果想要有好的正緣，她就必須離開演藝圈，不然情路會不順，「看來我離幸福還有一段距離。」且她是家中長女，算是家裡的支柱，希望以工作為主，當家人的靠山，還沒有可以到退休的程度。即使有另一半願意養她，但她也認為，還是有自己的家人需要照顧，且女生有錢，說話才可以大聲。因為最近在忙著宣傳EP，所以Yuri在啦啦隊的工作變少，她說9月才會有比較多啦啦隊工作，至於明年是否可能繼續留在樂天？她表示目前還在規劃中，但還是很喜歡啦啦隊工作，加上昨天香港球迷朋友有送禮物，她收到的當下覺得很感動，覺得大家還是很喜歡她跳啦啦隊，「我在這個位子可以努力，就繼續做下去。」