柯文哲捲重大弊案！鄭家純開香檳：快樂小週末　一倒酒畫面太暴力

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▲檢方30日早上赴柯文哲位於台北市金山南路的住處，以及台玻大樓的辦公室展開搜索。（圖／記者朱永強攝影）

▲▼鄭家純包場開生日派對，穿低胸洋裝倒酒的她，不停送出視覺福利。（圖／鄭家純臉書）

民眾黨主席柯文哲昨（30）日因為疑似涉入京華城容積率弊案，住家和辦公室一大早遭檢調搜索，並被依貪汙圖利罪嫌送辦，過去從「柯粉」轉為「柯黑」的鄭家純（雞排妹），今天分享開香檳慶祝的影片，衣著性感的她，雪白雙峰令人難以忽視，引來破萬人觀看。鄭家純今天過30歲生日，昨天一過午夜12點，她在臉書上傳一段28秒短片，只見鄭家純一頭波浪長髮撥至一側，穿白色蝴蝶結拼接的低胸小洋裝，於包場的日式酒吧替自己倒香檳，她對鏡頭敬酒後，優雅地啜飲一口，直呼：「好喝！」配文寫下：「開香檳！慶祝柯黑們快樂的星期五晚上！」倒酒的一連串動作，鄭家純坦露在外的D罩杯上圍弧線、黑影深溝，隨肢體忽隱忽現，很難讓人不去注意，貼文一發出，一票網友蜂擁留言：「尬的！阿純好美」、「生日快樂最美麗的阿純」、「真是好胸」、「雙重慶祝！」此前，鄭家純在預告開生日派對的貼文下留言：「全台灣找不到第二個政治人物，只是被檢調帶走的階段，就可以讓全台餐飲業突然營收拉高、訂桌數爆量。」接著請小草（柯粉）不要擔心柯文哲，「十年來自豪的07:30上班，沒有調整作息的問題，平時吃什麼都五分鐘，也不在意食物美味度，若被羈押一定快速適應！」