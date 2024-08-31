民眾黨質疑違法搜索　北檢駁斥：絕無違法且律師、黨秘在場

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▲民眾黨公開檢廉搜索中央黨部影片，打臉北檢說謊。（圖／記者呂炯昌攝，2024.08.31）

民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積弊案，北檢昨日兵分七路搜索住處、辦公室、中央黨部等地，並將柯文哲帶回訊問。民眾黨緊急應變小組今（31）日上午召開記者會，公開昨日檢方搜索監視器畫面，提出3點質疑違法搜索，北檢稍早發聲明駁斥，絕無違法搜索，且律師、黨秘書長都在場見證。民眾黨提3點質疑北檢違法搜證，包含：一、部分檢廉人員，趁黨部人員確認相關事宜時，暗自查找比對黨部同仁座位表，欲針對非主席辦公室區域摸索；二、並未告知且經黨部在場相關人許可的情況下，檢廉人員私自在搜索票範圍未許可的中央黨部「非主席辦公室區域」翻櫃查找；三、查找過程中，恣意翻閱與本案無關的文件、翻動同仁私人物品等，且皆未有全程錄影紀錄，明顯違反搜索作業規定。北檢發聲明駁斥，第一，本案搜索是本署檢察官指揮法務部廉政署偵辦柯文哲等涉犯貪污治罪條例一案，依據事證，針對柯文哲位於杭州南路1段(中央黨部)辦公室及使用的櫥櫃，向法院聲請核發搜索票，並獲法院核准。第二，檢方昨日上午率廉政官持法院核發之搜索票，依法執行搜索上址柯文哲辦公室及使用櫥櫃，當時該黨周姓秘書長口頭向執行人員說明，柯文哲在中央黨部雖無專屬辦公室，但仍會在此開會與辦公，又執行人員依法本應依搜索票記載搜索範圍，核實確認該址黨部內是否有柯文哲辦公室及使用櫥櫃，斷無僅憑單方說詞，即認無進一步核實確認必要。第三，為依搜索票只是核實確認上情，遂以合比例之方式，檢視辦公室位置區、員工座位圖及相關櫥櫃，以確認有無柯文哲實際使用的座位及櫥櫃，且未執行其他員工的私人物品及辦公座位，並依規定錄影，絕無違法搜索情事。況且，搜索過程中，均有律師陪同周姓秘書長全程在場見證程序， 並未提出任何異議，足證搜索程序並無瑕疵。最後，北檢強調，本案執行搜索過程均遵守正當法律程序，依法向法院聲請搜索票獲准後執行，並嚴守「偵查不公開作業辦法」相關規定，絕無踰越偵查必要範圍情事。