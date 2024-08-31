大谷翔平達成「43轟、43盜」！道奇主帥坦承：已找不到言語讚美他

大谷翔平達成史上首次單季「43轟、43盜」！大聯盟洛杉磯道奇的日籍球星大谷翔平，今（31）日面對亞利桑那響尾蛇的關鍵比賽中，在第8局敲出陽春砲，成為大聯盟史上首位完成「43轟、43盜」的球員。賽後道奇總教練Dave Roberts接受訪問，形容大谷翔平的表現令人「難以置信」，並直言自己找不到更多的言語來讚美他了。
展望50轟50盜 教頭形容：難以置信
大谷翔平此役同樣擔任第一棒、指定打擊，首打席就敲出長打建功，並被隊友Freddie Freeman開轟，送回本壘先馳得點。來到第8局，大谷翔平自己敲出1發陽春砲，成為球隊最後的致勝分外，更是個人本季第43支全壘打，達成史無前例的「43轟、43盜」。
根據日本媒體《中日體育》的報導指出，賽後訪問當下，提起大谷翔平又打破紀錄，Dave Roberts先是疑惑反問媒體後，才知道他達成了「43轟、43盜」紀錄。並說道：「我無話可說了，我找不到更多的言語來讚美他，他實在太讓人難以置信了。」
對大谷表達感謝 Kershaw狀況堪憂
Dave Roberts接著解釋道，自從球隊陷入傷兵問題後，大谷翔平一直穩定的為球隊出賽，且在每場比賽的4、5個打席中，製造可以讓球隊獲勝的機會，有大谷翔平在我們的先發陣容，真的是很大的助力，我很感謝他。
另一方面，談到久違回歸一軍先發的Clayton Kershaw，Dave Roberts面露憂心神色，表示是因為左腳大拇趾感到疼痛，而提前退場，且該疼痛是由骨刺造成，因此，很有可能在本場過後，回到傷兵名單。
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大谷翔平此役同樣擔任第一棒、指定打擊，首打席就敲出長打建功，並被隊友Freddie Freeman開轟，送回本壘先馳得點。來到第8局，大谷翔平自己敲出1發陽春砲，成為球隊最後的致勝分外，更是個人本季第43支全壘打，達成史無前例的「43轟、43盜」。
根據日本媒體《中日體育》的報導指出，賽後訪問當下，提起大谷翔平又打破紀錄，Dave Roberts先是疑惑反問媒體後，才知道他達成了「43轟、43盜」紀錄。並說道：「我無話可說了，我找不到更多的言語來讚美他，他實在太讓人難以置信了。」
對大谷表達感謝 Kershaw狀況堪憂
Dave Roberts接著解釋道，自從球隊陷入傷兵問題後，大谷翔平一直穩定的為球隊出賽，且在每場比賽的4、5個打席中，製造可以讓球隊獲勝的機會，有大谷翔平在我們的先發陣容，真的是很大的助力，我很感謝他。
另一方面，談到久違回歸一軍先發的Clayton Kershaw，Dave Roberts面露憂心神色，表示是因為左腳大拇趾感到疼痛，而提前退場，且該疼痛是由骨刺造成，因此，很有可能在本場過後，回到傷兵名單。