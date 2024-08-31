大谷翔平達成「43轟、43盜」！道奇主帥坦承：已找不到言語讚美他

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大聯盟洛杉磯道奇隊今（31）日對戰亞利桑那響尾蛇，日籍球星大谷翔平此役在第8局敲出全壘打，個人本季完成「43轟43盜」，也是MLB史上第一位達此成就的球員。（圖／取自洛杉磯道奇X）

▲大谷翔平本季第43發全壘打出爐，完成生涯首次單季「43轟43盜」，幫助道奇隊終場以10：9贏得勝利。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平達成史上首次單季「43轟、43盜」！大聯盟洛杉磯道奇的日籍球星大谷翔平，今（31）日面對亞利桑那響尾蛇的關鍵比賽中，在第8局敲出陽春砲，成為大聯盟史上首位完成「43轟、43盜」的球員。大谷翔平此役同樣擔任第一棒、指定打擊，首打席就敲出長打建功，並被隊友Freddie Freeman開轟，送回本壘先馳得點。來到第8局，大谷翔平自己敲出1發陽春砲，成為球隊最後的致勝分外，更是個人本季第43支全壘打，達成史無前例的「43轟、43盜」。根據日本媒體《中日體育》的報導指出，Dave Roberts接著解釋道，自從球隊陷入傷兵問題後，另一方面，談到久違回歸一軍先發的Clayton Kershaw，Dave Roberts面露憂心神色，表示是因為左腳大拇趾感到疼痛，而提前退場，且該疼痛是由骨刺造成，因此，很有可能在本場過後，回到傷兵名單。