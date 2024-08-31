孫安佐駁靠長輩施壓《拳願》！打不了「台中燒打雞」韓森原因曝光

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▲「台中燒打雞」韓森表示孫安佐挑起紛爭，主辦單位卻遭施壓換人，兩人恐怕無法對決。（圖／燒打雞臉書）

▲孫安佐說拳賽破局是因為韓森跟《拳願》的合約沒處理好，強調自己也想跟韓森對決。（圖／孫安佐IG）

▲孫安佐接受更生人阿龍的拳賽邀約，嗆聲「誰來我都扁」。（圖／孫安佐IG）

藝人孫鵬、狄鶯的獨子孫安佐，受邀擔任格鬥真人秀《拳願之星》評審，沒想到卻因此和另一位評審，號稱是「台中燒打雞」的韓森發生肢體衝突；事後孫安佐、韓森決定透過擂台賽一決高下，但現在又傳出比賽破局的消息。韓森影射是因為主辦單位遭施壓才決定換人，孫安佐昨（30）日則不爽回應，公開內幕，強調是因為韓森和《拳願》有合約問題，兩人比賽才會破局。韓森29日在自己臉書發布的影片提到，他跟孫安佐的對決很可能打不下去，讓他不滿開嗆孫安佐：「挑起這場戰爭的是他，沒有人教他說可以隨意地掐人家脖子，整天說自己最強、最會打，還要去烏克蘭，連我這關都過不了，是要去什麼烏克蘭？」韓森透露，主辦單位《拳願》疑遭施壓：「你《拳願》竟然有辦法，畏懼『某方』的勢力，然後來妥協換人，叫另一個人來代替我打這場比賽，那我為什麼要陪你們演？我再看看，接下來孫安佐你要怎麼演下去啊！」韓森放話自己從來都不是拒戰的一方，「這個鍋我不背」。而被點名的《拳願》只回應狀況還在確認中，未詳述比賽破局原因。身為當事人之一的孫安佐，不願背上怯戰罵聲，昨（30）日也發布影片回應風波，表示自己也很想跟韓森對打：「但是他現在跟《拳願》的合約都還沒處理好，我也沒辦法啊。」孫安佐要韓森先搞清楚順序，他應該先跟《拳願》主辦打，再跟「長輩們」打，最後才能跟孫安佐比賽。因此孫安佐喊話韓森：「你要打，你也要幫我們弄個舞台吧？現在舞台直接跟你槓起來，怎麼打？」和韓森的比賽卡關，孫安佐也放話表示自己要接受「更生人阿龍」發起的挑戰，嗆聲「誰來我都扁，好不好」。而阿龍是韓森不打不相識的好友，他看到孫安佐掐韓森脖子也說自己很氣憤，「真的看不下去了啦」，放話他要在擂台上教孫安佐怎麼做人，認為孫安佐根本沒有戰績，憑什麼去當《拳願》評審。