鬼門關夜市登場！一晚爽逛「400攤位」　時間、地點、交通一次看

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▲每年鬼門關夜市都能吸引大批朝聖人潮，上百家攤商聚集在苑裡火車站周邊，成為人山人海、燈火通明的壯觀景象，甚至還被封為「台版神隱少女市集」。（圖／TNT Fly 天際空中攝影有限公司授權使用）

▲今年鬼門關夜市的裝置藝術主題是「稻草燈」，設計公司以苑裡稻田意象為發想起點，使用大量的綠色、黃色布片形成一大面的天空稻田景觀。（圖／苑裡鎮公所）

▲鬼門關夜市將實施交通管制，時間為上午11時至深夜24時。（圖／取自苗栗縣警察局通霄分局臉書粉專）

國曆9月2日（農曆7月29日）正逢鬼門關，苗栗苑裡一日限定的「鬼門關夜市」將於9月1日登場，每年鬼門關夜市都能吸引大批朝聖人潮，上百家攤商聚集在苑裡火車站周邊，成為人山人海、燈火通明的壯觀景象，甚至還被封為「台版神隱少女市集」。《NOWnews今日新聞》也整理了「鬼門關夜市」的舉辦時間、地點、活動及交通管制等注意事項，讓想參與的民眾能一次看完。今年鬼門關夜市將在9月1日登場，活動地點在苑裡火車站周邊，，多達400家攤位滿足民眾吃喝玩樂的需求。鬼門關夜市為苗栗苑裡年度盛事，每年農曆7月29日「鬼門關」之前，當地都會舉行「市場普大夜市」，隨著逐年演變，如今已成為大規模的「鬼門關夜市」，每年都只快閃1天，成為地方觀光重要活動，也被封為「台版神隱少女市集」。今年鬼門關夜市的裝置藝術主題是「稻草燈」，由於苑裡是台灣中部糧倉、農業小鎮，素有「苗栗穀倉」、「藺草原鄉」之稱。今年的燈飾，設計公司以苑裡稻田意象為發想起點，使用大量的綠色、黃色布片形成一大面的天空稻田景觀，雖然一度被民眾認為像「大型洗車場」，但在夜晚點起燈來仍十分有氛圍。在鬼門關夜市登場之前，，於上午8時至晚間22時舉行。當天不僅有「百鬼裝扮」鬼怪創意裝扮主題活動，還有「百鬼夜行」刺激的街道夜間遊行、晚會市集，以及「百鬼祈福晚會」點燈儀式等一系列活動，可千萬別錯過了。9月1日當天苗栗通霄分局將實施交通管制，，管制範圍包含管制期間禁止自小客車以上車輛進入。由於周邊交通受管制，建議民眾可多利用公眾運輸來回，可搭乘火車台鐵至苑裡車站下車，步行即可抵達夜市；或搭乘公車「公97、181、616、181區間車」至「客庄（中山路）」，下車後步行8分鐘就能抵達；搭乘客運的民眾，建議搭乘「5808、5819」至「苑裡站」，下車後步行4分鐘就到目的地。