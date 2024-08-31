味全龍未註冊泰迪！「831洋將大限」4洋投人選確定　主要原因曝光

泰迪沒有註冊？中職味全龍趕在831洋將大限前，昨（30）日正式宣布簽下曾經效力統一7-ELEVEn獅與中信兄弟的洋投泰迪（Teddy Stankiewicz），球團經過開會之後，味全龍決定不換人，沒有註冊泰迪。龍隊總教練葉君璋表示，泰迪三個禮拜沒有投球，現階段還是以目前的陣容去登錄。也就是說，現階段味全龍陣中洋投有鋼龍（Drew Gagnon）、伍鐸（Bryan Woodall）、銳歐（Rio Gomez）、艾璞樂（Tyler Eppler）四人底定。
831洋將大限截止 味全龍名單確定
原本泰迪可能會是強力爭取最後一席的刺客，但今天龍隊大翻轉，宣布維持四洋投，儘管今天泰迪牛棚練投，味全龍總教練葉君璋仍選擇鋼龍（Drew Gagnon）、伍鐸（Bryan Woodall）、銳歐（Rio Gomez）、艾璞樂（Tyler Eppler）等四人。
味全龍總教練葉君璋表示，「今天經過內部開會，最後決定不換，維持原有4洋投，不換的狀況下，投手安排會比較順暢。」
龍隊今年戰績並不如預期，上半季也被獅隊拿下冠軍，下半季還有機會突飛猛進，也要靠洋投撐場。對於割捨泰迪，葉君璋表示，「泰迪要當先發有一定的難度，看得出現來調整還沒有到位，加上昨天鋼龍表現蠻不錯，恢復到原有水準，評估之後不要換，比較保險。」
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原本泰迪可能會是強力爭取最後一席的刺客，但今天龍隊大翻轉，宣布維持四洋投，儘管今天泰迪牛棚練投，味全龍總教練葉君璋仍選擇鋼龍（Drew Gagnon）、伍鐸（Bryan Woodall）、銳歐（Rio Gomez）、艾璞樂（Tyler Eppler）等四人。
味全龍總教練葉君璋表示，「今天經過內部開會，最後決定不換，維持原有4洋投，不換的狀況下，投手安排會比較順暢。」
龍隊今年戰績並不如預期，上半季也被獅隊拿下冠軍，下半季還有機會突飛猛進，也要靠洋投撐場。對於割捨泰迪，葉君璋表示，「泰迪要當先發有一定的難度，看得出現來調整還沒有到位，加上昨天鋼龍表現蠻不錯，恢復到原有水準，評估之後不要換，比較保險。」