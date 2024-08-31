快訊／柯文哲拒夜間偵訊遭當庭逮捕　北院暫定10：20開庭

柯文哲提審遭法院裁定駁回！律師鄭深元：審慎考量提起抗告

記者陳苾暐/綜合報導

▲由於柯文哲拒絕夜間訊問，檢方凌晨諭知當庭逮捕，事後柯文哲聲請提審被台北地院駁回。（圖／記者朱永強攝）
▲由於柯文哲拒絕夜間訊問，檢方凌晨諭知當庭逮捕，事後柯文哲聲請提審被台北地院駁回。（圖／記者朱永強攝）
民眾黨主席柯文哲因捲入京華城容積弊案，昨日遭檢方搜索住處、辦公室、中央黨部等地，並將柯文哲帶回訊問，但由於柯文哲拒絕夜間訊問，檢方凌晨諭知當庭逮捕，事後柯文哲聲請提審被台北地院駁回，對此，其委任律師則表示，將審慎考量提起抗告。

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▲柯文哲委任律師鄭深元控「問A案、用B案逮捕」，對於台北地院的裁定，將會在審慎考量後，提出抗告。（圖／記者李政龍攝）
▲柯文哲委任律師鄭深元控「問A案、用B案逮捕」，對於台北地院的裁定，將會在審慎考量後，提出抗告。（圖／記者李政龍攝）
據了解，由於柯文哲拒絕夜間偵訊，雖檢方提出休息後再訊問，但仍遭柯拒絕，因此檢方認定柯文哲涉嫌重大，有事實足認有串證之虞，若未完成偵訊即離去，可能使案情不明，故諭知當庭逮捕柯文哲。

事後柯文哲向法院提審，今天上午台北地院審理後裁定駁回，對此，柯委任律師鄭深元受訪質疑，檢方訊問內容皆是關於木可與政治獻金的問題，在柯文哲拒絕夜間偵訊後，檢方就以「涉犯京華城圖利罪」為由，當庭諭知逮捕，也就是說「問Ａ案、用Ｂ案進行逮捕」，對於台北地院的裁定，將會在審慎考量後，提出抗告。

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