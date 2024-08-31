就要玩食物！西班牙「蕃茄大戰」登場　萬人湧入小鎮互砸氣氛超嗨

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▲西班牙瓦倫西亞自治區的布尼奧爾（Buñol）著名的「番茄大戰」（La Tomatina）節日期間，超過2萬名遊客湧入這個小鎮互相投擲蕃茄。（圖／美聯社／達志影像）

西班牙瓦倫西亞自治區的布尼奧爾（Buñol）在每年8月最後一個星期三開始會舉行年度盛事「蕃茄大戰」，今年更有7輛卡車載著高達120噸的成熟蕃茄沿途經過城鎮幹道，來自全球各地超過萬名民眾瘋狂互丟蕃茄，在濃濃蕃茄泥當中，現場充滿歡樂氣氛。這個「蕃茄節（La Tomatina）」是西班牙最富盛名的節日之一，也讓布尼奧爾成為知名觀光景點，該地距離西班牙第三大城瓦倫西亞39公里，今年開放2.2萬名遊客參加蕃茄大戰。相傳番茄大戰源自1945年，村民在遊行活動起衝突而互丟蕃茄，但真正起源已不可考，如今演變成當地重要文化的一環，在新冠疫情期間曾不得不取消。這個活動於今年8月28日開跑，參與者除了鎮上居民以外，還有來自全球各地的遊客，數以萬計的民眾可以將逾百噸番茄互相投擲，把街道染成紅海也無所謂，不過當地的店家們也會事先在店面覆蓋塑膠布，避免在混戰期間被蕃茄染紅。當局對於蕃茄大戰也有相關規定，例如大戰期間只有一個小時，時間結束後官方會發出炮響，屆時如果還拿蕃茄亂丟就會面臨罰款。參與者們被建議可以穿好泳衣、戴上蛙鏡混戰，不過最好避免穿沒有包覆的人字拖，當局提醒蕃茄大戰期間不可以撕他人服裝、蕃茄投擲前也最好先壓扁捏爛避免傷人，另外也嚴格禁止攜帶瓶子或其他硬物，也不可以對著建築物丟蕃茄，在現場必須遵照安全人員指示，離載運蕃茄的卡車保持一定安全距離等。此外，成人版的蕃茄大戰結束後，下週也會舉行屬於兒童與少年們的蕃茄大戰，4歲至14歲的孩子可以在半個小時的時間內進行大混戰，期間也禁止父母參戰，而兒童版蕃茄大戰也有更高程度的安全防護與醫療單位待命。