50轟50盜還不夠？道奇記者對大谷翔平有更深期許：有機會拿三冠王

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大聯盟洛杉磯道奇隊今（31）日對戰亞利桑那響尾蛇，日籍球星大谷翔平此役在第8局敲出全壘打，個人本季完成「43轟43盜」，也是MLB史上第一位達此成就的球員。美國媒體Noah Camras直言大谷翔平如今不僅有機會挑戰「50轟50盜」的史詩紀錄，也有機會拿下三冠王。大谷翔平在這一場對上響尾蛇隊的比賽中，打第一棒、擔任指定打擊，首打席就敲出本季第30支二壘安打，第8局則擊出本賽季第43發本壘打，成為大聯盟歷史上第一位單季擊出43支本壘打和完成43次盜壘的球員。在主跑道奇新聞的《Dodgers Nation》內部擔任撰稿人的Noah Camras，賽後更新X表示：「大谷翔平有望實現MLB史上第一個50轟50盜的賽季。他目前在全壘打榜上以43轟領先國家聯盟，96分打點排名第2，打擊率2成94排名第5。在其加盟道奇隊的首季，取得50轟50盜、並拿下三冠王是可以期待的。」Camras之後又發了另一篇貼文：「美國職棒大聯盟史上同一賽季打出43支全壘打和43次盜壘的球員：大谷翔平（2024），沒了。這位道奇隊球星確實是獨一無二的。」美國知名運動媒體《The Athletic》記者Fabian Aldaya則表示，大谷翔平本賽季已經有11場同時打出全壘打和盜壘，此前的賽季記錄是由Rickey Henderson保持的13場。」道奇隊史49轟紀錄，他也有機會突破。