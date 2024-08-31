京華城案延燒！他斷言檢方必聲押柯文哲　最後「500萬以下交保」

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城案中圖利，檢廉昨一早搜索柯文哲住家、民眾黨中央黨部等地，柯文哲也到廉政署約談，今（31）日又移送北檢複訊，並因想離開遭逮捕。資深媒體人謝寒冰說，檢方一定想聲押柯文哲，但柯文哲最後應該會被裁定交保，保釋金可能在2百萬左右。謝寒冰在政論節目《大新聞大爆卦》中提到，依他的經驗，柯文哲的表情都還算鎮定，代表檢方應該還沒有搜到關鍵的證據，現在檢方就是一一比對金流，如果有可疑金流，柯文哲就羈押定了，但這也沒有這麼簡單，只是檢方大動作搜索，若最後又放人，也會被罵翻，因此一定要聲押。不過謝寒冰說，就算檢方聲請羈押，法官准不准又是一回事，且羈押柯文哲的政治風險很高，壁竟柯文哲是第三大黨黨主席，除非有很明確的證據證實柯跟這件案子有非常緊密的關聯，幾乎可以指明就是柯本人，不然要直接羈押是很困難的。但若法官也認為，柯文哲跟全案關聯性很大，甚至就是柯文哲主使，那柯文哲就押定了。至於保釋金的部分，謝寒冰推測，保釋金絕對低於500萬元，不可能比行政院前副院長鄭文燦的交保金高，因為柯文哲逃亡的機率不高，但也不會太低，估計大概是200萬元左右。