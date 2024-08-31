柯文哲遭當庭逮捕！四叉貓被搶直播棒：整黨只敢欺侮我一個弱女子

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民眾黨主席柯文哲因捲入京華城容積弊案，昨日遭檢方搜索住處、辦公室、中央黨部等地，並帶回訊問，今（31）日開始陸續有支持者到北檢外集結，網紅四叉貓也在中午現身開啟直播，不料過程中直播棒卻被其他支持者搶走，對此，四叉貓則控訴「自己好害怕，我距離他們一百公尺還跑來搶我東西」等語。據了解，由於柯文哲拒絕夜間偵訊，雖檢方提出休息後再訊問，但仍遭柯拒絕，因此檢方認定柯文哲涉嫌重大，有事實足認有串證之虞，若未完成偵訊即離去，可能使案情不明，故諭知當庭逮捕柯文哲。事後柯文哲向法院提審，今天上午台北地院審理後裁定駁回。今天北檢外圍開始出現大量支持者，網紅四叉貓稍早也抵達開直播，但過程中除被柯文哲支持者謾罵、丟寶特瓶外，還在警方前被一名男子搶走自拍棒，對此，四叉貓則發文表示「跑過幾百場造勢抗議場合，第一次遇到被搶直播器材（小草還跑一百公尺過馬路來搶），整個民眾黨只敢欺侮我一個弱女子，到底要不要臉啦！！！我現在縮在角落瑟瑟發抖，真的真的好害怕唷」。