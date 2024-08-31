柯文哲涉案頻出招！他分析：塑造被政治迫害的能量　盼獲小草聲援

民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城案中圖利，檢廉昨一早搜索柯文哲住家、民眾黨中央黨部等地，柯文哲也到廉政署約談，今（31）日又移送北檢複訊，並因想離開遭逮捕。資深媒體人黃揚明說，從訴訟策略來看，柯文哲和他的律師很早就決定要往「政治案件」的模式處理。
柯文哲昨在離開住家到廉政署前，先嗆執政黨拿出證據，接著在廉政署約談12小時後移送北檢複訊，但因拒絕夜間偵訊、聲請提審，黃楊明說，這些都是要讓檢方偵辦過程程序拉長，營造柯文哲被政治迫害的能量、促成國際社會關注等，都是柯陣營可能的手段。
黃揚明說，現在柯文哲在司法上處境極其不利，因為經過拒絕偵訊、提審後，檢方就會咬定柯文哲是「不願意配合」的狡猾被告，當庭逮捕後的程序就是聲請羈押。柯文哲正在走的路是：「就算羈押，我的政治能量也不能散。」
不過黃揚明也感嘆，如果沒有政治獻金風暴，這招或許可行。可惜經過一波政治獻金風暴後，現在只剩下死忠的柯粉，會願意到地檢署聲援了。
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黃揚明說，現在柯文哲在司法上處境極其不利，因為經過拒絕偵訊、提審後，檢方就會咬定柯文哲是「不願意配合」的狡猾被告，當庭逮捕後的程序就是聲請羈押。柯文哲正在走的路是：「就算羈押，我的政治能量也不能散。」
不過黃揚明也感嘆，如果沒有政治獻金風暴，這招或許可行。可惜經過一波政治獻金風暴後，現在只剩下死忠的柯粉，會願意到地檢署聲援了。
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