9月精彩天象滿滿！中秋節「土星合月」必看　年度最亮彗星將登場

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▲9月8日是土星今年最接近地球的時段，視直徑最大，達19.2"，亮度也最高，約0.6等，整夜可見。（圖／台北天文館提供）

▲年度最亮彗星「紫金山-阿特拉斯彗星」即將在9月下旬通過近日點，亮度預估達3等並持續增亮。（圖／台北天文館提供）

9月即將到來，台北市立天文館指出，整個9月都有精彩天象，上旬有水星「西大距」，中旬有「土星衝」及中秋節當晚的「土星合月」，中秋節隔日還有「超級滿月」，以及年度最亮彗星「紫金山-阿特拉斯彗星」即將在9月下旬通過近日點，都是肉眼即可觀賞的重要天象，建議民眾可以把握時間，抬頭望向天空捕捉。天文館表示，9月5日首先登場的水星西大距，是觀賞水星的最佳時機，亮度-0.3等的水星在日出前出現於東方低空，仰角約10度。9月5日前後幾天清晨，都能把握機會欣賞難得一見的水星。而9月8日則是土星今年最接近地球的時段，視直徑最大，達19.2"，亮度也最高，約0.6等，整夜可見，小型望遠鏡可見傾角僅3.7°的美麗土星環。本次土星衝是近期觀賞土星環北面的最後機會，因為到了2025年3月底，土星環將完全側向地球而短暫消失，之後轉為以南側面向地球，並持續到2038年下旬。至於9月17日中秋節當晚，雖然並非滿月，但此時月亮會比今年2月的年度最小滿月還大14%左右，月球和土星升起後約一小時又逢土星合月，也就是當晚約18時22分，兩者相距不到1度，清晰可見，持續觀察可察覺兩者「合」後漸離，可當作中秋節有趣的賞月活動。9月真正的滿月，將發生在中秋節隔天，於9月18日10時34分登場，此次滿月為今年次大，地月距離不到35萬7500公里，也是俗稱的「超級滿月」。有趣的是，當天在大西洋周邊地區還可見到短暫的月偏食，但台灣無緣欣賞。9月27日年度最亮彗星「C/2023 A3紫金山-阿特拉斯彗星」，將從距離太陽0.39天文單位，約5830萬公里處通過近日點，亮度預估達3等並持續增亮，自9月下旬至10月初期間，清晨5時到天亮前，向東方低空搜尋就有機會捕捉到它的身影。