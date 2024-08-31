走路很沒力、爬樓梯腿軟　醫提醒下肢靜脈拴塞

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台中68歲廖經理多年前出現左腿輕度深層靜脈拴塞症狀，當時醫師建議服藥控制，但他沒多久就自行停藥，直到上月底要出國談生意，突然右腳麻木痠痛、腫脹，甚至連走路都有困難，就醫檢查赫然發現整條股靜脈幾乎都塞住，緊急安排手術抽吸出血栓後，總算順利出國拼業績，讓他嚇到直說：以後要聽話吃藥了。亞洲大學附屬醫院心臟外科主任劉殷佐表示，廖經理身材略顯肥胖，本身也有抽菸習慣，假日也不常外出運動，上班時則是久坐辦公室，有時一坐下就是好幾個小時，因此多年前就曾經因為左腿浮腫、伴隨明顯痠痛感就醫，他自述當初發病時「走路很沒力，連爬樓梯都會腿軟」，就醫後診斷為輕度深層靜脈栓塞，建議務必服藥控制且定期回診追蹤。但患者因忙於工作，藥物吃了幾個月後，發現症狀好轉就自行停藥，期間依舊整天長時間維持固定姿勢，直到日前辦好護照準備過幾天就要出國洽公，結果反倒是右腿突然「拉警報」，刺痛、無力感覺讓他想起當年情境，連忙驅車掛急診。劉殷佐指出，藉由超音波及靜脈血管攝影檢查後，確認是重度深層靜脈栓塞，阻塞範圍從膝蓋處的膝膕靜脈，一路沿著股靜脈直達鼠膝部的腸股靜脈，「整段幾乎都全塞」，由於症狀十分嚴重，評估後建議執行自費「經導管靜脈血栓清除術」，先將極細導管伸入阻塞靜脈，再利用超音波將大塊血栓震碎後抽吸出來，隔天即順利出院，解決燃眉之急。劉殷佐解釋，所謂「深部靜脈栓塞」，顧名思義就是深層靜脈因為血栓造成阻塞，最常見的就是下肢深部靜脈栓塞，因為下肢靜脈血流回流的方向和地心引力相反，容易因為回流不好而增加血栓產生的機會，由於搭飛機時得長時間坐在狹窄座位無法活動，因此發生率較高，所以也被稱為「經濟艙症候群」。由於靜脈栓塞無法從外觀直接看到，一旦血栓開始累積，往往會出現下肢腫脹、疼痛等前兆，嚴重者會造成組織腫脹壞死，恐有截肢風險，甚至萬一血栓鬆動後跑進肺部，則會引起肺栓塞猝死危機。因此劉殷佐提醒民眾，預防形成靜脈血栓最重要的關鍵就是避免久坐或久站，同時養成運動習慣，如果已出現下肢血液回流較差的情形，則可考慮穿著彈性襪，減少靜脈持續擴張，但也提醒，若症狀已經十分嚴重，醫師會開立抗凝血藥物，務必遵照醫囑穩定服藥，千萬不可自行停藥，以免病情加重，恐怕就得藉由侵入性取栓、溶栓或血栓去除術解決病症。