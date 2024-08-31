涉京華城弊案遭收押！網友挖出應曉薇從政前電視劇：完全本色演出

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▲法院審理後裁定羈押，應曉薇、沈慶京上囚車移送看守所。（圖／NOWnews攝影中心）

民眾黨主席柯文哲在北市長任內，將京華城案將土地容積率提高至840％，遭質疑涉嫌圖利， 28日北檢再度兵分多路搜索威京集團總部及京華城負責人、威京集團主席沈慶京及國民黨台北市議員應曉薇等，其中沈慶京、應曉薇等人均被檢方列為被告，檢方複訊後聲押沈慶京、應曉薇獲准；不少網友得知消息後，紛紛挖出應曉薇從政前拍攝的電視劇，並狠酸根本是預告未來人生。據了解，日前台北地檢署指揮廉政署兵分多路，對京華城負責人、威京集團總部主席沈慶京等人辦公室及住處展開搜索並約談多人，檢方複訊後向法院聲押沈慶京、應曉薇，法院審理後裁定2人羈押禁見。消息曝光後，立刻引發熱議，許多網友挖出應曉薇年輕時主演的電視劇，其中《薔薇》劇中她曾說出「人本來就會變嘛！人在這個社會裡頭討生活，錢是很重要的事情，難道你不知道嗎？」等台詞，讓不少人嘲諷表示「本色演出」、「幾十年前，就神預言了」。另外《紅塵無淚》劇中一段應曉薇被送入獄中的片段，也吸引大量網友紛紛留下「這是什麼預言影片」、「真的是時光機迷因欸」、「為什麼應曉薇都出演這種預言式戲劇」、「看來是入戲太深，一整個無法抽離到現在還在演」等語。