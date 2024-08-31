柯文哲提審遭駁回！小草挺清白怒喊「阿北不出來、我們不解散」

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▲立委黃國昌向支持柯文哲的小草鞠躬致謝。（圖／記者李政龍攝，2024.08.31）

▲柯文哲提審遭北院駁回，支持者與民眾黨民意代表到北檢聲援，力挺柯清白。（圖／記者呂炯昌攝，2024.08.31）

檢廉偵辦京華城案，前台北市長柯文哲拒絕夜間偵訊，並試圖離開，今（31）日清晨被檢察官當庭逮捕。柯文哲認逮捕程序有誤，聲請提審。台北地院今日裁定駁回，柯文哲解返台北地檢署續審。支持柯文哲的「小草」則在北檢外聚集，大喊「程序要正義、司法要公平」、「阿北不出來、我們不解散」。民眾黨中央緊急應變小組今日上午10點半舉行「戳破北檢謊言、捍衛正當程序」記者會，怒批北檢昨日在中央黨部非法搜索。會後民眾黨民意代表陸續前往北檢聲援柯文哲。民眾黨立委張啟楷、立委吳春城、台北市議員陳宥丞、北市議員「學姊」黃瀞瑩、新竹市議員李伯璋先前往北檢前靜坐，聲援柯文哲。在獲知柯文哲提審遭台北地院駁回後，黃國昌與民眾黨秘書長周榆修在下午1點左右一同前往北檢，隨後網紅「館長」陳之漢、立委陳昭姿、新北陳世軒也來到北檢聲援。儘管北市室外溫度高達35度，但是下午小草越聚集越多，接近下午3點時也接近百人，在北檢外大喊「程序要正義、司法要公平」、「阿北不出來、我們不解散」，揚言如果今天不釋放柯文哲，他們明天還會再來。