中信兄弟確定註銷象魔力！4洋投底定　象騎士1日初登板對富邦悍將

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中華職棒8月31日洋將登錄截止，目前在下半季排名龍頭的中信兄弟，已經確定註銷洋投象魔力，留下德保拉、克迪、猛登和象騎士4名洋投，全力爭取下半季冠軍及季後賽門票。兄弟總教練平野惠一表示，這是經過教練團多方考量後做出的決定，這是很殘酷的抉擇，而他也提到象騎士預計於9月1日初登板對上富邦悍將。平野惠一在接受採訪時表示：「這是教練團討論後的結果，我們考慮了許多因素，最終不得不做出這個抉擇，這是我最討厭的事情，因為必須要在這樣的時刻做取捨。」象魔力在被告知註銷消息後，平野惠一也向他表達了歉意，他說：「昨晚他在場上努力繳出好表現，能夠從復健過程中回到一軍真的不容易，看見他的付出我很感動。剛剛我已經跟他說抱歉，由於洋將名額的限制，我們最終無法將他留下來。」平野也稱讚象魔力的職業態度，「他的個性和處事態度非常好，是所有球員的典範，給了我們球員很好的示範。我當然很希望能繼續和他並肩作戰，但這是殘酷的現實，我必須要做出這個決定。」至於未來象魔力是否會繼續留在球隊二軍出賽，還是另有發展，平野表示這需要與球團進一步討論後再做決定