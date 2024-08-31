李雅英「扭屁屁熱舞片」曝光！9年前青澀模樣被讚翻：比現在好看

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▲李雅英來台發展人氣超旺，IG已破百萬粉絲追蹤，更被網友封為「全民表妹」。（圖／資料照）

▲有網友翻出李雅英9年前「扭屁屁熱舞」的影片，掀起粉絲討論。（圖／李雅英TikTok）

▲李雅英一度因腿傷離開啦啦隊，當起車展模特兒，直到2020年才回到球場上。（圖／PTT）

韓籍啦啦隊女神李雅英（이아영, Lee Ah-young）憑藉出色的外型和舞感，出道以來人氣超旺，今年3月加盟富邦悍將啦啦隊Fubon Angels後，也收穫許多台灣粉絲，更被封為「全民表妹」，IG追蹤人數突破101萬。近日就有網友在PTT上分享一段李雅英9年前的熱舞影片，只見她隨著音樂扭腰擺臀，除了性感更是可愛；影片曝光後也引起粉絲熱議，更有人直呼「（李雅英）這個時候的好像比較好看欸」。近日有網友在PTT表特版上，分享一段啦啦隊女孩熱舞的影片，好奇的問大家：「這個是誰，又瘦又會跳，臉蠻正的，笑起來很有特色，只是身材有點單薄」。不少網友一看，立刻認出跳舞的美女是李雅英；只見她大跳南韓女團SISTAR的熱門歌曲〈Shake It〉，大量扭腰擺臀的動作李雅英跳起來青春又可愛，活潑舞姿擄獲大票粉絲。PTT鄉民看了也紛紛留言，「猛一看像年輕的那英，結果是雅英」、「李以前長這樣阿，現在笑容比較甜」、「這個時候的好像比較好看欸」、「這是雅英出道那一年」、「雅英5年前也是很頂」。仔細觀看影片雖然是2019年上傳的，但李雅英身穿樂天巨人啦啦隊的球衣，加上〈Shake It〉是2015年的熱門歌曲，因此推斷該影片拍攝時間應是9年前。除了這支熱舞影片外，李雅英早期在車展當模特兒的照片，先前也曾被PTT網友挖出。當時李雅英因為腿傷在2015年只跳了1年的啦啦隊就退出，轉當模特兒；隨後李雅英又憑藉努力不懈的復健，重返啦啦隊舞台，雖然她的外型變化一直成為外界關注的焦點，但無法否認的是，李雅英靠著自己的實力和親民的個性，一步步努力至今，成為「全民表妹」不是沒有原因的。