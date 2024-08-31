越南旅行社包機直飛台中　逾四百名旅客湧進谷關

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台中市政府觀光旅遊局積極拓展東南亞市場，今年6月由市府觀光旅遊局長陳美秀親自率隊赴越南胡志明市辦理觀光推介會，促成台中地接旅行社華府旅行社與越南主力旅行社Vietravel簽署合作意向書，雙方以中進中出為主力推廣遊程合作送客。(30)日越南旅行業踩線團共12家業者來訪中台灣，藉此將台中豐富的觀光產業資源與旅遊亮點推廣至海外。陳美秀表示，為符合東南亞市場需求，呈現台中多元觀光資源及樂活氛圍，此次踩線團安排參訪多家優質觀光工廠、谷關溫泉體驗、花市參訪、樂園導覽、米其林推薦美食及特色觀光夜市小吃，讓團員親自體驗台中魅力，市府並贈送和平區茶葉禮盒伴手禮，展現台中人的好客熱情。越南業者分享，這是他第二次來到台灣，前一次和家人來訪，從台北玩到高雄，在台中只有短暫停留。這次從胡志明市直飛台中，預計停留5天，其中有2天都在台中，從機場到市區交通十分便利，下午參觀了彩虹村、歌劇院、體驗大坑溫泉，也會到日月潭和苗栗，非常期待，聽說台中是珍珠奶茶的發源地，這幾日一定會找機會品嚐。華府旅行社董事長廖泳淀表示，感謝中市府為振興花東觀光震後復甦，發揮人飢己飢之精神，全力促成此次包機，3架包機直飛台中、花蓮及台東，共652名，其中帶入逾400名、共20團旅客入住谷關地區飯店，創造國際旅遊熱度，也為地方帶來觀光商機。觀旅局補充，市府今年祭出「百團獎百萬」，持續引入團體旅客至少100團，每團提供新台幣5仟元至1萬元不等之獎勵金，全力振興當地觀光產業。另外，市府將持續積極辦理國內外旅展推介、引客，拓展國際觀光通路，促進中台灣觀光經濟產值。