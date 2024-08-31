「中國輝達」一夕倒閉！400員工遭欠薪2個月　高層辯公司休眠狀態

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▲中國GPU晶片大廠象帝先宣布倒閉，圖為象帝先執行長。（圖／翻攝自微博）

中國半導體產業在美國的晶片出口禁令不斷收緊下，亟欲達成完全自給自足，政府更為此砸錢扶植相關企業，近期有中國科技媒體透露，被稱為「中國輝達」、市值高達人民幣150億元的晶片設計中企「象帝先」在本月底驚傳正式倒閉，一夕之間400多名員工原地失業，還有人出面抗議已經2個月沒有拿到薪水了。根據中國科技媒體《IT之家》、《鈦媒體》報導，成立於2020年9月29日的象帝先計算技術有限公司，是家市值曾達人民幣150億元（約新台幣676億元）的中國半導體獨角獸，該公司主要生產注重於GPU（Graphic Processing Unit，圖形處理器），作為中國國產新興GPU廠商還因此曾被稱為中國輝達。根據中國業內人士爆料，象帝先於本月30日召開內部會議，管理層在會議稱公司曾與投資方簽一份B輪滿5億元（約台幣22.5億）的對賭協議，但最終因無法達成條款內容而遭到股東起訴，現在公司的帳戶已經遭到凍結，因此資金完全無法動彈，員工薪水也無法發放，目前只能將員工全數解約並且把積欠的薪資「記在帳上」。象帝先公司管理層說，未來會尋求新投資人與起訴股東進行商議，試圖解除被凍結的帳戶並把股權資金全部退還員工，然而具體如何執行卻未詳細說明，而對賭協議的細節也並沒有向員工公開，高層僅稱公司目前只是進入「休眠狀態」，但具體何時能夠復甦、以何種形式復甦等問題仍然懸而未決。消息人士稱，該公司已經積欠員工2個月的薪水，推測應是公司已經把融資來的資金燒光，但研發出來的產品又無人問津，同時碰上中國半導體投資的低潮期，導致最終沒人願意投資或併購，只能選擇解散。象帝先2022年9月曾發布完全自主的中國國產高性能GPU產品「象帝先天鈞一號GPU」，隔年9月又發布了天鈞二號GPU產品，但卻未能取得市場認可，今年4月也有多名中國應屆畢業生在社群媒體爆料，稱他們在去年10月就已經和象帝先簽訂了就業合約，公司甚至在過年期間發放了新年禮物，但卻在4月無預警解散高達20名應屆生們的公司群聊，還安排人資部門全數解約，違約金還被傳出只夠支付給2名員工年終獎金。