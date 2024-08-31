投資人看過來！00713擬配息1.5元　年化殖利率有望達10%

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台股ETF熱翻天，62檔台股ETF受益人來到951萬人、規模也來到2.52兆雙雙創新高，特別是有不錯的配息金額及年化殖利率數據的高息ETF更是受投資人青睞。元大台灣高息低波（00713）昨（30）日第三季配息，本次配1.5元，9月13日將第二階段公告確定配息金額，預計9月18日除息，最後買進日在9月16日，而配息發放日則在10月15日。元大台灣高息低波（00713）第三季配息公告出爐，每受益權單位擬配發1.5元，預計9月18日除息，10月15日為配息發放日。以昨日收盤價58.25元來計算，本次配息殖利率為2.58%，預估年化殖利率約為10.3%。回顧00713今年第二季除息表現，第二季每股配發1.5元股利，除息前股價為59.4元，以盤中高點來算的話，花費13個交易日填息。並且在6月底調整成分股，成分股將納入亞泥、三陽工業、億光、漢唐、長榮航、京城銀、新產、統一證、華南金、中信金、聯詠、中磊、中租-KY、中鼎、裕融；成分股刪除中碳、長榮鋼、汎德永業、光寶科、鴻海、仁寶、京元電子、榮運、日月光投控、臻鼎-KY、瀚宇博、台郡、啟碁、群電、至上。00713指數編製除了篩選高股息，也會針對個股本益比、公司本業獲利穩健度與獲利能力進行評估，於半年度調整時審視基本面是否跟上股價，確保成分股具有長期投資的潛力。面對AI概念股自2023年以來的上漲，00713追蹤指數持續進行獲利了結調整，朝具業績題材表現的各類股分散布局，大幅挹注已實現資本利得，提升未來潛在配息能力。元大投信指出，自2022年以來，00713標的指數調整成分股實績包括：2022年12月率先增持跌深高殖利率電子股，隨後AI概念股飆漲；2023年6月於相對高檔位置獲利了結，降低7月下旬AI概念股修正衝擊；2024年在台股屢創新高過程中，將成分股朝相對穩健的傳產、權值股進行調整，再次避開7月中旬的台股修正。依元大投信官網揭露淨值組成，至8月29日00713最新淨值57.96元中，包含「已實現及未實現資本利得」的資本平準金達23.99元，較去年同期的14.60元成長64.3％，反映00713在控制投資組合波動風險下所取得的投資成果。元大投信建議，若投資人希望透過報酬風險比高低挑選標的，因其計算受淨值波動影響，應同步留意基金中長期波動度是否偏高，避免承受過度風險。元大投信並提醒，投資人參加配息時須留意基金配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，配息頻率亦不影響含息報酬率，配息時配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。元大台灣高息低波（00713）截至8月30日集保戶股權資料，受益人數來到28.6萬人，資產規模達新台幣934億元。