曾入圍金曲獎！40歲蕭閎仁扛經濟壓力　PO當房仲照片：開始工作了

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▲蕭閎仁13歲參加《五燈獎》節目，為閩南語歌唱比賽兒童組五度五關得主，曾經入圍金曲獎最佳新人。（圖／蕭閎仁臉書）

▲蕭閎仁斜槓擔任房仲，但沒有放棄最愛的音樂。（圖／蕭閎仁臉書）

蕭閎仁13歲參加《五燈獎》節目，為閩南語歌唱比賽兒童組五度五關得主，曾經入圍金曲獎最佳新人，以及在台北國際會議中心舉辦大型售票演唱會，他近日公開擔任房屋仲介的形象照片，正式宣布：「開始工作了！」獲得破萬人按讚。40歲蕭閎仁2022年和攝影師許馨結婚，今年6月宣布老婆懷孕，日前他受訪坦言做音樂收入不穩定，經濟壓力龐大，因此決定開起事業第二春，投身不動產業，月初透露順利考取證照，目前任職知名房仲集團淡水分店，「歡迎大家有關買賣房子大小事，可以來找我喔！真的！」蕭閎仁29日在粉專上傳穿著房仲制服的照片，寫下：「開始工作了！如果大家有關房子買賣的大小事，都可以來找我！不限雙北區域，能夠替你把房子的事服務好，是我的榮幸，希望大家都能找到心中理想的房子！」並附上自己的手機號碼等聯絡方式。貼文一發布，張兆志、王思平、郭彥甫等星友按讚力挺，大批粉絲留言：「王寶釵終於不用苦守寒窯十八年了」、「穿西裝好帥」、「業務很幸苦，加油」、「我可以邊看房邊聽歌嗎」、「你很棒！先讓生活在軌道上，才能有機會繼續喜歡的歌唱！」有人問：「跟你買房可以免費唱一首歌嗎？」蕭閎仁回覆：「成交的時候給我看一下這個留言，說是你！」