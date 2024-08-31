台灣文博會主展場爆人潮！9/1落幕　東石海之夏在嘉義有720秒煙火

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲此次文博會包含「安平古堡、赤嵌樓、孔廟夜間開放展區」。（圖／台南市政府提供）

▲嘉義「2024 東石海之夏」今（31日）日於嘉義東石漁人碼頭登場，規劃藝人演唱會、市集與720秒海上煙火等，圖為去年盛況。（圖／嘉義縣政府提供）

台灣文博會超夯，主展場「大臺南會展中心」人潮爆滿，南市府呼籲民眾下午、傍晚再進場，本周六大臺南會展中心開放至晚間8點、週日(9/1)開放至下午5點。嘉義「2024 東石海之夏」則在今（31日）日於嘉義東石漁人碼頭登場，規劃藝人演唱會、市集與720秒海上煙火等。南市府表示，民眾也可先前往南市府文化局策展的周邊展區，如「321巷藝術聚落」「西竹圍之丘文創園區」參觀，避免排隊久候。文化局預估開展至今(8月23日-8月31日)人次，主展場「大臺南會展中心」以及周邊展區「藍晒圖文創園區」、「321巷藝術聚落」、「西竹圍之丘文創園區」、「安平古堡、赤嵌樓、孔廟夜間開放展區」，截至目前已吸引35萬人次。文博會將於明(1日)日落幕，台南市長黃偉哲表示，文博會首度移師台南，向全國民眾展現台南卓越文創力，邀請民眾把握時間前來二刷、三刷，透過文創產業了解台南在地文化。至於嘉義「2024 東石海之夏」將在今（31日）日於嘉義東石漁人碼頭登場，今年規劃藝人演唱會、市集與720秒海上煙火等精彩活動，現場還有限定行動拍貼車等。今年東石海之夏預計在今（31）晚間9點施放720秒海上煙火秀，以超過1.7萬發、最大規格達16吋的煙火彈點亮嘉義夜空，最佳觀賞點包括「舞風草坪」、「常鱻廊道及觀海三路」與「大船入港景觀台」。演唱會將於6點開始，卡司邀請超級星光大道林道遠、聲林之王張若凡、創作型歌手李晉瑋、百萬直播主楊淨宇及獨立樂團忒修斯、鹿洐人、藍色狂想super band等藝人輪番開唱。