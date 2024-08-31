台鐵行動展9/14台北開跑　一窺鐵路137年歷史！鐵道迷不可錯過

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▲台鐵公司表示，俗稱「藍寶寶」的DR2100到2400型柴油客車，現已完成整修，正進行動態測試。（圖／台鐵公司提供）

到車站閱讀國家檔案裡的臺鐵故事！國家發展委員會檔案管理局攜手國營臺灣鐵路股份有限公司昨（30）日在臺北車站舉辦「追風的我們：臺灣鐵道檔案風景話行動展」開幕式，包含檔案局局長林秋燕、國營臺灣鐵路股份有限公司副總經理黃振照、漫畫家簡嘉誠、臺鐵文化志工隊及曾就讀鐵路小學的學長姐們均共襄盛舉，感受歷史檔案與鐵道交織出的動人話卷。台灣鐵路歷史可追溯至1887年清朝時期，由台灣巡撫劉銘傳成立鐵路商務總局辦理鐵路運輸，「追風的我們：臺灣鐵道檔案風景話」行動展在台北車站登場。展覽藉由漫畫家簡嘉誠的作品—《青空下的追風少年》這本榮獲第17屆日本國際漫畫賞「最優秀賞」（金獎）的漫畫，引領觀賞者回到從前的台鐵。台鐵公司表示，其參考的歷史檔案是2006年中原大學副教授黃俊銘在執行「鐵道部原工務室、電源室與食堂之調查研究」時，在台鐵石牌工務處倉庫發現一批台灣總督府時期及戰後的台鐵公文檔案。台鐵公司表示，在國家檔案管理局妥善保存、維護及推廣下，這批檔案發揮了更高的價值。而行動展中展示的地圖、照片及公文書等，也描繪出時空流轉下台鐵人的工作及生活場景。台鐵公司表示，除了公文檔案外，台鐵也努力保存更多文物資產，例如俗稱「藍寶寶」的DR2100到2400型柴油客車，現已完成整修，正進行動態測試；典藏珍貴鐵道文物及客家民俗的苗栗火車頭園區，也將在年底前開幕。檔案局局長林秋燕致詞時首先感謝協力推動本活動的臺鐵公司團隊，促使臺鐵檔案行動展的首度亮相，即來到展覽故事中重要場景。提及本展覽內容立基於具有重要古物文資身分的臺鐵檔案，以及去年底勇奪日本國際漫畫賞金獎殊榮的《青空下的追風少年》漫畫，希望藉由與民眾生活共感的事物，將檔案記錄臺灣這塊土地的軌跡帶入各界眼簾。林局長進一步說明，檔案局正透過行動展的微型模式，提供各界申請借用，讓國家檔案的價值及臺灣記憶深入全臺各地。明年「國家檔案館」於新北市林口區開幕後，將推出更為豐富的檔案展覽及延伸活動，屆時歡迎大家到訪參觀，一同從檔案中探索臺灣的故事。「追風的我們：臺灣鐵道檔案風景話行動展」即日起至9月14日在臺北車站西一門廳展出，臺鐵文化志工會協助導覽；展覽期間將不定期發送限量明信片摺頁，歡迎民眾前來臺北車站一探究竟。9月20日至10月4日接續在嘉義車站前站出口巡展。