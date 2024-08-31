應曉薇被周遊挖掘出道！昔為當家花旦　羈押前1反常舉動洩端倪

聲請提審遭駁回！柯文哲下午續開偵查庭　檢方複訊後聲押禁見

記者陳苾暐/綜合報導

▲民眾黨主席柯文哲因捲入京華城容積弊案，日前遭檢方搜索住處、辦公室、中央黨部等地，並於複訊後被聲押。（圖／記者朱永強攝影）
▲民眾黨主席柯文哲因捲入京華城容積弊案，日前遭檢方搜索住處、辦公室、中央黨部等地，並於複訊後被聲押。（圖／記者朱永強攝影）
民眾黨主席柯文哲因捲入京華城容積弊案，日前遭檢方搜索住處、辦公室、中央黨部等地，並帶回訊問，但由於柯文哲拒絕夜間訊問，檢方凌晨諭知當庭逮捕，事後柯文哲聲請提審被台北地院駁回，今（31）日下午3時北檢重開偵查庭，訊後向法院聲押禁見。

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據了解，柯文哲拒絕夜間偵訊，雖檢方提出休息後再訊問，但仍遭柯拒絕，因此檢方認定柯文哲涉嫌重大，有事實足認有串證之虞，若未完成偵訊即離去，可能使案情不明，故諭知當庭逮捕柯文哲。

事後柯文哲向法院提審，今天上午台北地院審理後裁定駁回，對此，柯委任律師鄭深元受訪質疑，檢方訊問內容皆是關於木可與政治獻金的問題，在柯文哲拒絕夜間偵訊後，檢方就以「涉犯京華城圖利罪」為由，當庭諭知逮捕，也就是說「問Ａ案、用Ｂ案進行逮捕」；今天下午重開羈押庭後，檢方聲押禁見柯文哲，詳細情形還有待進一步釐清。

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