柯文哲「技術性干擾」內幕曝！呂秋遠揭3字動機嘆：何必折磨自己

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▲呂秋遠強調，柯文哲及陳珮琪是「自願」到廉政署與地檢署接受訊問，檢察官沒有傳喚。（圖／記者朱永強攝影）

▲柯文哲移送北檢複訊，但因拒絕夜間訊問，檢方凌晨諭知當庭逮捕，柯文哲隨即聲請提審，稍早已被台北地院駁回。（圖／記者林調遜攝）

民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率弊案，遭檢方搜索住處、辦公室、中央黨部等地，今（31）日凌晨被移送至台北地檢署複訊，但由於柯文哲拒絕夜間訊問，檢方凌晨諭知當庭逮捕，柯文哲隨即聲請提審，稍早已被台北地院駁回。對此，律師呂秋遠解釋，柯文哲聲請提審只是多一個程序，「白話文叫做拖時間」，他坦言看到柯文哲選擇技術性干擾，感到有些難過，認為大可不必這樣折磨自己。呂秋遠今（31）日在臉書發文，表示原本以為柯文哲的偵訊一早就會有結果，沒想到事情發展是偵訊進度停頓，「因為他想直接離開地檢署，檢察官只能當庭逮捕他，他則是要求法院提審，目前等待法院審理中。」（最新進度為台北地院裁定駁回，柯文哲解返台北地檢署）呂秋遠透露，昨天早上搜索時，，但基於2人想要自己說明案情，所以接受檢調單位訊問，「到凌晨檢察官問訊時，他都還只是基於被告的身份自願配合調查」，但柯文哲又突然說：「我不想自願了，我想回家。」讓狀況變得十分麻煩。呂秋遠直言，柯文哲自願接受檢調單位訊問，也都知道檢察官的偵辦方向，卻在中途臨時說要回家，當然不會如願，，若是柯文哲想拒絕夜間偵訊，也可以向檢察官要求在地檢署休息，但是想回家是不可能的。至於柯文哲要求法院提審，呂秋遠認為這只是多一個程序而已，，法院屆時會向地檢署及柯文哲了解逮捕是否合法，一旦合法就會繼續進行訊問，只是多了一個讓地檢署聲押的理由，「畢竟你曾經想要回家『休息』，檢察官怎麼會知道你是不是要回家串供？以阿北的體力，漫長的程序、以及地檢署地下室的環境，其實真的不會建議這麼做。」呂秋遠坦言，看到柯文哲選擇「技術性干擾」的道路，感到有點難過，「何必如此折磨自己呢？」但他也直言，柯文哲拿補助款去買自己名下的辦公室，不管民眾黨財務困窘，還辜負了這麼多支持者的心意，忍不住感嘆：「他還是繼續被折騰好了，畢竟這是他自己選擇的路。」