台股震盪整理如何操作？投信：AI回穩、蘋概題材發威熱度升溫

我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市昨（30）日開在盤上，開盤上漲28.22點、來到22230.07點，成功站上5日、10日線，最高一度上漲111.19點、來到22313.04點，不過由於權值股漲勢無力，漲點一度收斂，不過尾盤在營建、航運類股的領軍下，終場上漲66.24點或0.3%，收在22268.09點，日K連4紅，並且站回5日、10日線，成交量放大到4000億元以上、來到4008.4億元。此外，台股本周上漲110.04點或0.5%，拉出一根紅K棒；而台股本月上漲68.74點，不過拉出第二根月黑K棒，留長下影線。三大法人方面，本週外資與自營商聯袂賣超台股，外資本週持續減碼台股583.75億元，自營商小幅賣超63.96億元，連續14週減碼，投信法人連續買超週數來到第13週，本週買超台股171.87億元，三大法人合計賣超475.84億元。統計8月法人資金動向，自營商單月大舉減碼1998.83億元，外資賣超1347.54億元，僅有投信力挺買超1229.87億元，三大法人合計單月賣超2116.49億元。展望後市，安聯投信台股團隊表示，全球矚目的台北國際半導體展即將登場，表現維持相對強勢的台廠工具機供應鏈，仍有望受到活動相關訊息與題材的支撐；在蘋概股題材增溫、AI所支撐的相關設備漲多面臨整理氛圍轉換下，從設備、半導體前端等轉到消費電子相關主題，盤面有望處於良性資金輪動。另外方面，近期爆紅的《黑神話：悟空》，安聯投信台股團隊表示，這股熱潮可關注未來是否有望帶動顯卡、電競等更偏向消費主題的表現。安聯投信台股團隊表示，隨著時序上步入8月底，包括：美國聯準會利率政策方向有望趨於明朗、台美重要大廠法說陸續登場、財報表現數據揭曉、稍早市場處於在等待訊息氛圍、雜音干擾、估值修正，還有美國大選出現變化等，都讓原本大區間整理格局、逐步回穩中。安聯投信台股團隊表示，市場聚焦美台重要科技股財報與法說展望，在相關訊息揭曉後，預期落差致使特定族群與盤勢出現震盪；儘管AI等族群短線上受到美特定大廠財報影響而處於整理走勢、但大致上表現已逐步回穩；另方面，iPhone題材也因新機即將上市而提振相關蘋概股。就基本面，安聯投信台股團隊表示，關注輝達GB200出貨動能、iPhone 16發表後銷售成績表現，仍是牽動第四季電子股表現的關鍵因素；前者將在9月進入量產前的最後階段，年底前正式出貨的規劃不變，iPhone 16搭配AI功能能否激發再一次購買熱情是觀察重點。安聯投信台股團隊表示，長線要素並無太大變化，加上AI主題回穩，又有蘋概股等題材增溫，有利盤勢後市表現；在資金面，仍須留意美國聯準會降息後的國際資金流向是否再次出現變化，以及美元走勢變化可能對第三季財報預期影響程度。目前大盤符合技術面修正的走勢預期，整理格局持續中，策略不燥進、可以定期定額或不定額伺機逢低累積部位。