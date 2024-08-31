柯文哲提審失敗！小草集結設立補給站挺「阿北」清白　

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▲柯文哲提審失敗，小草在北檢前集結設立補給站，力挺「阿北」清白。（圖／記者呂炯昌攝，2024.08.31）

檢廉偵辦京華城案，前台北市長柯文哲拒絕夜間偵訊，並試圖離開，今（31）日清晨被檢察官當庭逮捕。柯文哲認為逮捕程序有誤，聲請提審。台北地院今日裁定駁回，柯文哲解返台北地檢署續審。支持柯文哲的「小草」則在北檢外聚集，並設立補給站，提供飲料、食物，儲備體力，力挺柯文哲的清白。民眾黨的民意代表、黨公職在下午開始也輪流到北檢外來向支持者致意，並靜坐力挺柯文哲。網紅「館長」陳之漢也到北檢來聲援柯文哲。儘管北市室外溫度高達35度，但是下午小草越聚集越多，接近下午3點時已破百人，4點時已超過300人，在北檢外大喊「程序要正義、司法要公平」、「阿北不出來、我們不解散」，揚言如果今天不釋放柯文哲，他們明天還會再來。由於天氣炎熱，小草們也成立補給站，自備食物、飲料在北檢外等待，期待能夠獲得好消息。